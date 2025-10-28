Cháy nhà ở Hà Nội, một người tử vong

Ngôi nhà cấp bốn nằm trong ngõ 78 phố Quang Tiến, phường Tây Mỗ, bốc cháy khiến cụ ông 72 tuổi tử vong, sáng 28/10.

Khoảng 8h30, lửa bốc lên trong ngôi nhà rộng khoảng 30 m2. Do bên trong có nhiều phế liệu, nhà khung gỗ dễ cháy nên lửa nhanh chóng bao trùm.

Trong nhà có cặp vợ chồng lớn tuổi sinh sống. Khi lửa bùng lên, người vợ chạy được ra ngoài, hô hoán mọi người cứu giúp chồng.

Hàng xóm mang nhiều bình cứu hỏa sang dập lửa song không thành. Cụ ông mắc kẹt và tử vong sau đó.

Cháy nhà ở Hà Nội, một người tử vong Lửa bốc lên ngùn ngụt từ căn nhà cháy. Video: Minh Chí

Cảnh sát phòng cháy đã điều ba xe cứu hỏa, sau khoảng 30 phút thì dập tắt đám cháy, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Tại hiện trường, ngôi nhà bị thiêu rụi, phần mái làm bằng tôn đổ sập. Hàng xóm cho biết hàng ngày cụ ông đi nhặt ve chai về chất đống trong nhà.

Nguyên nhân cháy đang được điều tra.

Việt An