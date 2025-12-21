4 người được cứu trong căn nhà cháy giữa đêm ở Đà Lạt

Lâm ĐồngCăn nhà trên đường Bùi Thị Xuân bốc cháy trong đêm khiến 4 người mắc kẹt do khói bao trùm, được lực lượng cứu hỏa giải cứu, sáng 21/12.

Gần 3h, ngọn lửa bùng phát ở khu vực bếp ở tầng trệt căn nhà của ông Huỳnh Tấn Công, 56 tuổi, trên đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Chủ nhà kịp thoát ra ngoài, hô hoán mọi người báo cảnh sát. Lúc này, bốn người ở tầng 2 bị mắc kẹt do lửa và khói dày đặc bao trùm, chặn kín các lối thoát.

Cảnh sát xịt nước ở khu vực bếp căn nhà. Ảnh: Khánh Hương

Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng huy động 20 cán bộ chiến sĩ đến tiếp cận hiện trường dập lửa. Bên ngoài, tốp cảnh sát dùng xe thang tiếp cận tầng 2 phá cửa giải cứu các nạn nhân xuống an toàn.

Hỏa hoạn làm hai xe máy ở tầng trệt bị thiêu rụi, một phần trần nhà ám khói, đồ đạc sinh hoạt hư hỏng.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Khánh Hương - Trường Hà