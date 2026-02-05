Cháy nhà hai tầng ở TP HCM, 3 mẹ con tử vong

Đám cháy bùng lên tại căn nhà hai tầng trong hẻm đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ, khiến ba mẹ con không qua khỏi, sáng 5/2.

Hơn 1h, khói lửa bốc ra từ căn nhà một trệt, một gác lửng, rộng khoảng 4 m, dài 10 m, nằm sâu trong hẻm ngoằn ngoèo, càng vào sâu càng hẹp, đoạn trước nhà cháy chỉ rộng một mét. Ngôi nhà liền kề các nhà ống, cách cầu Chợ Cầu 2 gần 100 m.

Khi đó trong nhà có người phụ nữ 44 tuổi cùng hai con (trai 5 tuổi, gái 14 tuổi) đang ngủ bị mắc kẹt. Nhiều người dân xung quanh chạy đến ứng cứu, kéo ống phun nước và phá cửa tìm cách cứu người nhưng bất thành do khu vực phía trước cháy dữ dội. Nhà có hai lớp cửa sắt và gỗ.

Lửa bùng lên trong nhà khiến ba mẹ con không kịp thoát thân Hàng xóm kể khoảnh khắc lửa bùng lên ở căn nhà. Video: Minh Hoàng - Đỗ Nam

"Mọi người cố dập lửa và phá cửa để cứu người nhưng không kịp", bà Hương, người sống gần hiện trường, nói.

Nhà chung vách, trực tiếp đứng trên lầu phun nước từ phía sau, anh Tăng Hoàng Kiên cho biết không nghe tiếng kêu cứu của các nạn nhân. "Từ lúc thấy khói, chỉ khoảng 4 phút sau lửa đã bao trùm, kèm nhiều tiếng nổ làm mái tôn văng ra", anh Kiên kể.

Xe cứu thương đậu sát cầu Chợ Cầu 2, chờ đưa thi thể các nạn nhân đi khỏi hiện trường. Ảnh: Đình Văn

Cảnh sát cứu hỏa có mặt, dập tắt đám cháy sau khoảng 30 phút. Khi vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện người mẹ và con gái kẹt trong nhà vệ sinh, trong khi con trai ở phòng ngủ, đều tại tầng trệt. Nhiều đồ nội thất như bàn ghế, tủ đồ trong nhà bị thiêu rụi.

Căn nhà cháy nằm gần cầu Chợ Cầu 2. Đồ họa: Hoàng Khánh

Công an phối hợp lực lượng chức năng phường Đông Hưng Thuận phong tỏa con hẻm, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và đưa các thi thể về nhà xác Bình Hưng Hòa. Nguyên nhân đang được điều tra.

Theo hàng xóm, người phụ nữ trước đây làm kế toán, hiện lấy cà phê rang xay từ đại lý để bán lại. Lúc xảy ra cháy, người chồng đi làm tại Lâm Đồng.

Đình Văn