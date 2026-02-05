Cháy nhà hai tầng ở TP HCM, 3 mẹ con chết

Đám cháy bùng lên tại căn nhà hai tầng trong hẻm đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, TP HCM, khiến ba mẹ con tử vong, sáng 5/2.

*Tiếp tục cập nhật

Khoảng hơn 1h, khói lửa bùng phát từ căn nhà rộng khoảng 50 m2 nằm sâu trong hẻm ở quận 12 cũ. Nhiều người dân xung quanh chạy đến ứng cứu, kéo ống nước và phá cửa dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bốc lên dữ dội ở khu vực cửa trước, một số người phải leo lên mái tôn để chữa cháy nhưng không thành.

Chỉ ít phút sau, đám cháy lan nhanh, khiến ba người bên trong căn nhà bị mắc kẹt và tử vong.

Bà Hương, người sống gần hiện trường, cho biết trong nhà có người mẹ hơn 40 tuổi cùng hai con (một trai, một gái) từ 8 đến 14 tuổi. Thời điểm xảy ra cháy, người chồng đang đi làm tại Lâm Đồng. "Lửa bùng lên rất lớn, mọi người cố kéo nước và phá cửa nhưng không kịp", bà Hương nói.

Căn nhà nằm trong hẻm sâu, rộng chưa tới 2 m, cách cầu Chợ Cầu khoảng 50 m, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận.

Đại diện UBND phường Đông Hưng Thuận xác nhận vụ hỏa hoạn khiến ba người tử vong. Lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy và đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường trước khi đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Đình Văn