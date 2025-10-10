Cháy nhà gần Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Cảnh sát huy động hàng chục người và phương tiện để dập tắt đám cháy nhà dân trên phố Đê La Thành, gần Bệnh viện phụ sản Hà Nội.

Khoảng 21h30 hôm nay, lửa bùng lên dữ dội tại tầng 4 ngôi nhà bốn tầng số 947 Đê La Thành kèm theo nhiều tiếng nổ. Khu vực cháy có chứa nhiều mùn cưa, gỗ ép nên lửa bùng lên rất mạnh, tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét.

Đám cháy tầng 4. Ảnh: Lê Huy

Khoảng 7 phút sau khi lửa bùng lên, 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ được điều động tới hiện trường. Xe cứu hỏa xếp dọc phố Đê La Thành, buộc lực lượng chức phải cấm hai đầu đường và một số ngách để phục vụ chữa cháy. Điện cũng bị cắt. Hai bên đường, hàng trăm người dân đứng theo dõi.

Cảnh sát sử dụng máy bơm hút nước trực tiếp từ hồ Ngọc Khánh. Đến khoảng 22h30, đám cháy được dập tắt.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Lê Huy

Theo thông tin ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân đang được làm rõ.

Việt An