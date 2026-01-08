Cháy nhà 6 tầng tại Hà Đông, hai người chết

Hà NộiĐám cháy bùng phát sáng nay tại ngôi nhà ở phường Hà Đông, một người nhảy từ ban công tầng 6 thoát thân, hai người kẹt trong nhà tử vong.

Đến trưa, đám cháy được cơ bản khống chế, khói giảm. Lực lượng cứu nạn cứu hộ có thể vào được bên trong. 12h40, cảnh sát đưa hai bọc quấn chăn từ tầng thượng bằng xe thang xuống, vào xe cứu thương rời khỏi hiện trường.

Thông báo của UBND phường Hà Đông cho hay hai nạn nhân tử vong, đều là thành viên gia đình. Người bị thương là chủ nhà, 65 tuổi.

Trước đó khi lửa khói bốc cao, từ ban công tầng 6, ông đã nhảy xuống mái nhà bên cạnh và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Đám cháy bùng phát khoảng 8h, tại căn nhà ống mặt phố gồm 6 tầng một tum. Ngọn lửa ngùn ngụt lan nhanh, khói đen bốc cao. Lửa lan cả sang căn nhà bên cạnh, khiến người dân xung quanh hoảng sợ. Mọi người dùng bình chữa cháy mini phụt vào những không dập được.

Hàng xóm cho biết nhà bị cháy kinh doanh đồ điện, bên trong chứa rất nhiều hàng hóa. Tầng 1 dành để bày bán, chỉ chừa lại lối đi. Ngôi nhà có thang máy và được sử dụng thường xuyên để đi lại giữa các tầng. Mặt bằng nhà khoảng 150 mét, gia đình có 5 người sống sinh sống thường xuyên.

Ông Bùi Huy Quang, Phó chủ tịch UBND phường Hà Đông, cho biết thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 8 người.

Ngoài một người nhảy từ tầng cao xuống mái nhà bên cạnh nêu trên, một số người khác được cho là thoát qua cửa chính.

Khói lửa bao trùm tòa nhà 6 tầng và cháy lan sang bên cạnh. Ảnh: Phạm Chiểu.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 cùng lực lượng chi viện từ các đội chữa cháy khu vực lân cận, huy động cán bộ, chiến sĩ, xe chữa cháy và xe thang tới hiện trường dập lửa, tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Cảnh sát huy động 16 xe chữa cháy, hai xe thang cùng hàng chục chiến sĩ. Họ phun nước dập lửa ở tầng 1 và dùng xe thang tiếp cận các tầng trên. Tuy nhiên do bên trong nhà nhiều vật liệu dễ cháy, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, sau nhiều giờ khói đen dày đặc vẫn bốc ra từ tầng 3 trở lên. Các chiến sĩ sau đó phải hoá chất kết hợp với nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Các chiến sĩ phá các ô cửa kính, phá tầng tum để phun nước vào bên trong. Đến 10h sáng, khói vẫn còn rất nhiều.

Mặt tiền căn nhà sau khi lửa được dập tắt trưa nay. Ảnh: Gia Chính.

Người dân nhảy khỏi toà nhà 6 tầng thoát đám cháy Hiện trường vụ cháy.

Phạm Chiểu - Gia Chính