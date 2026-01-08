Cháy nhà 6 tầng tại Hà Đông

Khoảng 8h sáng nay, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở phố Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội.

Đám cháy bùng phát tại tầng một căn nhà ống mặt phố gồm 6 tầng một tum. Ngọn lửa ngùn ngụt lan nhanh, khói đen bốc cao. Lửa lan cả sang căn nhà bên cạnh, khiến người dân xung quanh hoảng sợ.

Theo người dân xung quanh kể, nhà bị cháy kinh doanh đồ điện, bên trong chứa rất nhiều hàng hóa. Tầng 1 dành để bày bán, chỉ chừa lại lối đi.

Lực lượng cứu hộ đang phải phá các ô cửa kính, phá tầng tum để phun nước vào bên trong. Đến 10h sáng, khói vẫn còn rất nhiều, họ chưa thể vào bên trong căn nhà. Đại diện UBND phường Hà Đông cho biết, thời điểm xảy ra cháy, trong ngôi nhà có 8 người, một người nhảy từ tầng 4 xuống mái nhà bên cạnh và bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Nhiều người khác thoát qua cửa chính.

Căn nhà bị cháy màu vàng (bên phải), sáng 8/1. Ảnh: Phạm Chiểu

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 cùng lực lượng chi viện từ các đội chữa cháy khu vực lân cận, huy động cán bộ, chiến sĩ, xe chữa cháy và xe thang tới hiện trường dập lửa, tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Phạm Chiểu