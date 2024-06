Cháy nhà ở Định Công Hạ Hà Nội, 4 người chết

Ngôi nhà 6 tầng số 207 phố Định Công Hạ cháy dữ dội trong mưa, lực lượng chức năng phát hiện 4 thi thể sau khi tìm kiếm sơ bộ.

Khoảng 18h ngày 16/6, khói bốc lên từ khu vực tầng 4 ngôi nhà 6 tầng ở số 207 phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng lên rồi lan đến các tầng trên.

Cháy Người dân và công an đập cửa cứu người trong ngôi nhà cháy. Video: Quốc Cường - Quang Minh

Ngôi nhà bị cháy gắn biển cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, cao 6 tầng, 1 tum, diện tích mặt bằng khoảng 120 m2, có một thang bộ, một thang máy. Mặt tiền ngôi nhà giáp phố Định Công Hạ, chiều rộng thông thủy khoảng 6m.

Một nhân chứng cho biết nhiều người ở dưới tầng 4 đã kịp chạy ra ngoài, song vẫn còn nhiều tiếng kêu cứu phát ra từ tầng thượng.

Vị trí ngôi nhà cháy. Đồ họa: Khánh Hoàng

18h22, tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy. Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Thành phố, Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Định Công với gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố đã đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngôi nhà cháy đỏ rực giữa trời mưa giông. Ảnh: Lê Kim

Các chiến sĩ tiếp cận ngôi nhà theo hai hướng. Ở hướng mặt tiền, họ sử dụng vòi rồng phun nước vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

Ở hướng phía sau, lính cứu hỏa mặc bảo hộ chuyên dụng leo lên mái 3 tầng của căn nhà bên cạnh, sau đó tiếp cận bên trong ngôi nhà cháy để tìm kiếm người mắc kẹt.

19h30, đám cháy được khống chế và đến 20h ngọn lửa được dập tắt. Sau đó, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm người gặp nạn.

Lực lượng giúp người mắc kẹt thoát khỏi ngôi nhà. Ảnh: Phạm Chiểu

21h15, gần chục cảnh sát mang bình oxy được điều động tăng cường vào bên trong ngôi nhà. Lực lượng chức năng phong tỏa một đoạn phố khoảng 500 m từ căn nhà cháy đến ngõ 219 Định Công Thượng. Nhà hai bên đường được yêu cầu đóng cửa, các cửa hàng tắt đèn và người dân di chuyển ra khỏi hàng rào bảo vệ.

Sau đó, ba cáng cứu thương được đội cấp cứu 115 kéo vào ngôi nhà cháy.

Cháy nhà 6 tầng nhiều người mắc kẹt Hiện trường vụ cháy. Video: Huy Mạnh - Lộc Chung

21h50, lực lượng chức năng đưa thi thể bọc vải trắng ra ngoài. Công an Thành phố Hà Nội cho biết qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể. Các đơn vị vẫn tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu nạn cứu hộ cho đến 22h25 thì công việc hoàn tất.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân ra khỏi ngôi nhà cháy. Ảnh:Phạm Chiểu

Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cũng yêu cầu công an tìm nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định. Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần gia đình người bị nạn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân là học sinh đang theo học tại các trường trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện được gia tuyên truyền, vận động các gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh tự trang bị, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm để phòng ngừa sự cố, giảm nguy cơ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Cảnh sát cứu nạn cứu hộ nghỉ ngơi. Ảnh: Phạm Chiểu

Võ Hải - Phạm Chiểu - Gia Chính