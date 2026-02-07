Cháy nhà 5 tầng ở trung tâm TP HCM

Khói lửa bùng lên từ tòa nhà 5 tầng trên đường Hồ Hảo Hớn, cách chợ Bến Thành khoảng 1,5 km, khiến người dân khu vực hoảng loạn, sáng 7/2.

Khoảng 8h, hỏa hoạn xảy ra tại tầng thượng tòa nhà 5 tầng là khách sạn cũ đang đóng cửa sửa chữa, nằm trên đường Hồ Hảo Hớn, phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ). Thời điểm này, bên trong nhà không có người.

Cháy toà nhà 5 tầng ở trung tâm TP HCM Tòa nhà trên đường Hồ Hảo Hớn cháy ngùn ngụt. Video: Minh Bằng

Ngọn lửa bùng phát nhanh, khói đen cuồn cuộn bao trùm khu dân cư xung quanh. Nhiều hộ dân phát hiện sự cố đã hô hoán, di tản người khỏi các tòa nhà liền kề. Khu vực xảy ra cháy nằm trên tuyến phố đông đúc, tập trung nhiều khách sạn, quán ăn và chi nhánh ngân hàng.

Sống gần hiện trường, ông Khanh, 50 tuổi, cho biết lửa bùng lên dữ dội, kèm nhiều tiếng nổ giống chập điện. "Đám cháy ở trên cao, phía dưới lại có giàn giáo và lưới che công trình nên việc tiếp cận rất khó", ông nói.

Lính cứu hỏa giương thang cao hơn chục mét dập lửa. Ảnh: Đình Văn

Lực lượng chức năng điều nhiều xe chuyên dụng cùng khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát PCCC triển khai thang cao hơn 10 m, phun nước từ trên xuống để dập lửa, ngăn cháy lan. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Đại diện UBND phường Cầu Ông Lãnh cho biết vụ việc không gây thương vong. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Đình Văn