Khánh HòaNgọn lửa bùng phát tại căn nhà 4 tầng kinh doanh phụ kiện cửa, móc khóa trên đường Thái Nguyên, phường Nha Trang, hàng chục cảnh sát được huy động chữa cháy.

Khoảng 19h, lửa bốc dữ dội từ tầng hai căn nhà rộng hơn 50 m2. Người dân nghe tiếng nổ, phát hiện cháy đã hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Thời điểm này trong nhà không có người.

Cháy nhà 4 tầng ở trung tâm Nha Trang Cảnh sát huy động xe thang dập lửa. Video: Bùi Toàn

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Khánh Hòa điều 5 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, việc khống chế gặp khó khăn. Lực lượng cứu hỏa phải chia nhiều hướng phun vòi rồng, đồng thời dùng xe thang tiếp cận từ trên cao để ngăn cháy lan sang nhà kế bên.

Hiện trường cháy nhà 4 tầng ở trung tâm Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực đông dân cư, nhiều phương tiện qua lại nên lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn. Theo nhân chứng, tầng hai căn nhà có nhiều vật dụng nghi chứa xăng, gây cản trở công tác dập lửa.

Đến 20h45, cảnh sát vẫn tiếp tục nỗ lực khống chế đám cháy.

Bùi Toàn