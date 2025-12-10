Cháy nhà 4 tầng ở Trung Quốc, 12 người trong gia đình thiệt mạng

Ngọn lửa bùng lên từ tầng một ngôi nhà 4 tầng kiên cố ở thành phố Sán Đầu vào buổi tối, khiến 12 người trong một gia đình thiệt mạng.

Đám cháy bùng phát lúc 21h20 tối 9/12 tại tầng một ngôi nhà 4 tầng trên đường Đơn Phượng, quận Triều Nam, thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy lúc 22h và phát hiện 8 nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường.

Họ đưa 4 nạn nhân đi cấp cứu, nhưng những người này cũng không qua khỏi. Đây đều là các thành viên trong gia đình ông Ngô, người mở cửa hàng kim khí tại ngôi nhà này từ năm 2010, chủ yếu bán đồ gia dụng, thiết bị điện tử và dụng cụ.

Hỏa hoạn tại nhà dân ở Trung Quốc, 12 người chết Hỏa hoạn tại cửa hàng kim khí ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, tối 9/12. Video: Sina

Con gái ông Ngô cho hay những người thiệt mạng gồm bố mẹ, bà nội, em trai và các cháu. Anh trai cô lúc đó không có nhà, chỉ có chị dâu thoát nạn.

Video cho thấy lửa bùng lên từ một căn phòng tại tầng một, nơi được dùng làm cửa hàng. Lửa cháy rực một góc phố vào thời điểm chỉ có lác đác vài người qua lại trên đường.

Theo thông báo của lực lượng cứu hỏa Triều Nam, nơi bị cháy là nhà dân tự xây có kết cấu bê tông cốt thép, diện tích khoảng 150 m2. Giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hồng Hạnh (Theo News China)