Cháy nhà 4 tầng gần chợ Đầm Nha Trang

Khánh HòaLửa bùng phát tại căn nhà cho thuê gần chợ Đầm (phường Nha Trang), thiêu rụi ba tầng trên, một người được cứu ra trong tình trạng bỏng nặng, rạng sáng 15/11.

Khoảng 4h30, lửa bốc lên dữ dội từ tầng hai căn nhà rộng hơn 100 m2 ở ngã tư đường Nguyễn Thái Học - Nguyễn Hồng Sơn, nơi vừa cho thuê phòng trọ vừa kinh doanh. Thời điểm xảy ra cháy, trong khu trọ có 3 người.

Căn nhà 4 tầng tại phường Nha Trang cháy lúc rạng sáng 15/11. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Chị Cà Ty, trọ ở tầng ba, kể nghe tiếng hô hoán kèm mùi khét nên vội mở cửa chạy ra. "Khói mù mịt, mùi khét xộc lên rất mạnh, tôi chỉ kịp chạy thẳng xuống cùng một người ở tầng bốn", chị nói. Một số người dân mang bình chữa cháy mini hỗ trợ nhưng không hiệu quả.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Khánh Hòa điều 5 xe chữa cháy và 35 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng cứu hỏa chia nhiều hướng phun nước, sử dụng thang tiếp cận từ trên cao để ngăn cháy lan sang nhà kế bên.

Lực lượng cứu hỏa dùng thang tiếp cận đám cháy từ trên cao để chống cháy lan. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế. Một nữ nạn nhân 25 tuổi, quê xã Hòa Trí, được cứu kịp thời, đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng rải rác toàn thân.

Ba tầng trên của căn nhà bị cháy hoàn toàn, nhiều tài sản của người dân bị thiêu rụi; khu vực kinh doanh tầng trệt không bị ảnh hưởng.

3 tầng trên cùng của căn nhà cháy cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: Bùi Toàn

Theo nhân chứng, căn nhà nằm trong khu dân cư đông đúc gần chợ Đầm. Tầng trệt cho thuê làm mặt bằng kinh doanh, ba tầng trên chia mỗi tầng 3-4 phòng trọ, rộng khoảng 10 m2, giá thuê khoảng một triệu đồng mỗi tháng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Bùi Toàn