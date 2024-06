Cháy nhà 3 tầng trong ngõ nhỏ ở Hà Nội

Ngôi nhà ba tầng trong ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, bốc cháy lúc rạng sáng, một người phải nhảy sang mái nhà bên cạnh thoát thân.

3h58 ngày 14/6, lửa bùng lên tại phòng ngủ tầng 2 ngôi nhà 3 tầng. Trong phòng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giường tủ, quần áo, sách... khiến lửa lan nhanh, tràn qua cửa sổ.

Địa điểm cháy gồm hai khối nhà với khoảng sân sinh hoạt chung, trong đó khối một cao một tầng làm kho để đồ, khối hai cao 3 tầng, rộng khoảng 30 m2. Chủ nhà ở cùng và có phòng cho sinh viên thuê trọ.

Nghe tiếng hô cháy, người dân từ các nhà trong ngõ lao ra ngoài. Ảnh: CTV

Theo một nhân chứng, thời điểm cháy có ít nhất hai người thoát ra ngoài. Trong đó con chủ nhà thoát từ cầu thang bộ, người còn lại nhảy sang mái tôn nhà bên.

Nhà chức trách đã điều 4 xe chữa cháy của Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàng Mai đến dập lửa. Do nhà nằm sâu trong ngõ chỉ 2 m, cách phố Trần Đại Nghĩa khoảng 100 m, buộc lính cứu hỏa phải ròng dây vào bên trong.

Sau khoảng 20 phút, hỏa hoạn được dập tắt, không có thiệt hại về người, toàn bộ đồ đạc tại phòng ngủ bị thiêu rụi. Nguyên nhân cháy ban đầu là chập điện.

Bên trong phòng ngủ nơi khởi phát đám cháy. Ảnh: CACC

Thời gian qua Hà Nội xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn ở những ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, việc phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn gặp khó khăn. Gần đây nhất ngày 24/5 xảy ra vụ cháy nhà ở kết hợp thuê trọ ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, làm 14 người chết, 6 người bị thương.

Việt An