Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP HCM

Ngọn lửa bốc lên dữ dội ở cửa hàng bán đồ điện nước và thực phẩm chay cách chợ Hạnh Thông Tây một km khiến khu dân cư hoảng loạn, tối 24/10.

Khoảng 21h, đám cháy bùng lên tại cửa hàng bán đồ điện, nước rộng gần 50 m2 nằm trên đường Thống Nhất (quận Gò Vấp cũ). Lúc này nhiều người bên trong vội chạy ra ngoài hô hoán dập lửa song bất thành. Ngọn lửa bùng lên dữ dội cháy lan sang cửa hàng đồ ăn chay.

Lửa bốc lên ngùn ngụt từ phía trong cửa hàng. Ảnh: Đình Văn

Khói đen toả ra khu dân cư và con hẻm cạnh cửa hàng khiến nhiều người dân hoảng loạn, chạy ra ngoài. Anh Phong, sống cạnh nhà cháy cho biết, ngọn lửa bốc lên chỉ trong vài phút rồi bùng phát dữ dội dù nhiều hộ dân cố gắng dùng bình chữa cháy mini dập lửa.

"Tôi thấy trong nhà có hai người chạy ra trước khi cháy lớn", anh Phong nói.

Ba xe chữa cháy cùng hơn 30 chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hoả kéo vòi rồng dập lửa, chống cháy lan sau đó đã rà soát bên nhà. Hoả hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi nhiều tài sản.

Đình Văn