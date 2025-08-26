Chạy máy phát điện khi ngủ, hai vợ chồng ngạt khí CO

Nhà mất điện do bão Kajiki, hai vợ chồng 79 và 74 tuổi ở thị xã Kỳ Anh, chạy máy phát điện khi ngủ, sáng hôm sau được phát hiện hôn mê.

Họ được đưa vào Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh trong tình trạng hôn mê, khó thở, gọi hỏi không đáp ứng. Bác sĩ chẩn đoán ngạt khí CO, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh điều trị chuyên sâu.

Theo người thân, khoảng 22h ngày 25/8 khu vực mất điện do bão, ông bà bật máy phát điện để dùng sau đó vào phòng ngủ. Máy phát điện đặt ở hành lang thông với phòng ngủ, khí thải lan vào trong khiến họ bị ngạt.

Sau bão Kajiki, nhiều gia đình phải dùng máy phát điện để duy trì sinh hoạt. Bác sĩ khuyến cáo đặt máy ở nơi thông thoáng, không để trong phòng kín, tốt nhất bố trí cách biệt khu vực ở.

CO là khí không màu, không mùi vị nên rất khó phát hiện. Khi hít phải, CO nhanh chóng ngấm vào máu và làm giảm nồng độ oxy trong máu, khiến nạn nhân đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, yếu, buồn nôn, đau ngực, tri giác lẫn lộn.

Người hít phải khí CO thường có dấu hiệu buồn nôn, nhức đầu, yếu mệt, khó thở, tinh thần lơ mơ. Khi phát hiện, cần mở cửa thông gió, đưa nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất. 40% người bị ngạt khí CO có thể gặp các di chứng như giảm trí nhớ, giảm tập trung, cơ mặt liệt, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, tay chân cứng và run, liệt nửa người...

Trước đó, bão Kajiki hoành hành hơn 10 giờ tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh với sức gió cấp 12 khi đổ bộ, giảm còn cấp 8 ở biên giới Việt - Lào. Sáng 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào, sức gió mạnh nhất 61 km/h (cấp 7), giật cấp 9, tiếp tục gây mưa lớn cho Bắc Trung Bộ và miền Bắc.

Đức Hùng