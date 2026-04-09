Cháy lớn thiêu rụi công ty sơn ở TP HCM

Khoảng 20h30, hỏa hoạn xảy ra tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Huifeng Technology (Baili), chuyên sản xuất sơn, ở phường Long Nguyên (TP Bến Cát, Bình Dương cũ).

Cháy lớn công ty sơn ở TP HCM Lửa bùng lên khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy. Video: Thúy Hạnh

Lo ngại lửa lan sang khu dân cư lân cận, nhiều hộ xung quanh đã dùng vòi nước sinh hoạt phun làm mát các bức tường ngăn, đồng thời theo dõi để kịp di chuyển tài sản ra ngoài.

Theo nhân chứng, ngọn lửa bùng lên rất nhanh, bao trùm toàn bộ nhà xưởng và kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Do bên trong chứa sơn và dung môi, lửa bốc thành cột cao ngùn ngụt.

"Có nhiều tiếng nổ kèm cột lửa lớn khiến người đứng xem hốt hoảng bỏ chạy", chị Hạnh, một nhân chứng, cho biết.

Lực lượng chữa cháy đã huy động gần 10 xe chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thái Hà

Đến 22h, đám cháy cơ bản được khống chế. Thời điểm cháy, công ty không hoạt động, chỉ có bảo vệ ở khu vực bên ngoài nên không xảy ra thương vong.

TP HCM và khu vực lân cận đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37-38 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ tăng cao trong thời tiết này.