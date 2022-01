Một đám cháy lớn bùng phát tại nhà máy hóa chất ở bang New Jersey của Mỹ, hiện chưa ghi nhận trường hợp bị thương nghiêm trọng nào.

Vụ hỏa hoạn báo động cấp 8 xảy ra từ tối 14/1 tại thành phố Passaic ở bang New Jersey, đến rạng sáng nay vẫn chưa được kiểm soát. Trong video đăng trên Facebook, Thị trưởng Passaic Hector Lora kêu gọi người dân tránh xa khu vực, đóng cửa sổ, nói thêm rằng đội cứu hỏa đang tiếp tục đánh giá tình hình và chưa có báo cáo ban đầu về thiệt hại nhân mạng.

Cháy lớn tại nhà máy hóa chất Mỹ Hiện trường vụ hỏa hoạn tại nhà máy hóa chất ở thành phố Passaic, bang New Jersey, Mỹ, tối 14/1. Video: Twitter/Nick Caloway.

Patrick Trentacost, người đứng đầu cơ quan cứu hỏa Passaic, cho biết nhà máy hóa chất không có ai khi ngọn lửa bùng phát. Nhà máy này thuộc sở hữu của công ty Qualco chuyên sản xuất clo cho bể bơi.

"Một phần của tòa nhà là nơi lưu trữ clo và dường như đã được kiểm soát. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao suốt đêm, nhưng chắc chắn còn lâu mới kiểm soát được ngọn lửa", Trentacost cho biết ngay sau nửa đêm.

Trentacost còn cho hay phần lớn tòa nhà nơi bắt nguồn ngọn lửa đã bị sập. Lực lượng cứu hỏa đã bổ sung thêm nguồn nước dập lửa lấy từ con sông gần đó. Một lính cứu hỏa được đưa đến bệnh viện sau khi bị mảnh vỡ bắn vào mặt, nhưng tình trạng vẫn ổn. Nhiều người khác trượt chân ngã trong lúc làm nhiệm vụ vì nước dùng để cứu hỏa bị đóng băng.

Hiện chưa rõ lý do ngọn lửa bùng phát. Nhà máy Qualco chỉ cách quận Manhattan của New York khoảng 21 km về phía tây. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Thành phố New York cho biết cư dân tại đây có thể nhìn thấy hoặc ngửi thấy khói từ đám cháy.

Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy đã đăng bài trên Twitter về vụ hỏa hoạn, nhắc lại lời kêu gọi người dân sinh sống gần hiện trường đóng cửa sổ. "Hãy cầu nguyện cho sự an toàn của những người ứng cứu tại hiện trường", ông cho biết.

Ánh Ngọc (Theo ABC News)