Cháy lớn tại công ty sản xuất bỉm, khăn giấy

Bắc NinhCông ty chuyên sản xuất bỉm trẻ em, giấy và băng vệ sinh trong khu công nghiệp Tiên Sơn bốc cháy ngùn ngụt tối 27/11.

Khoảng 19h30, lửa và khói bao trùm Công ty cổ phần Đại Phát nằm trên đường TS3, khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Từ Sơn. Lửa được cho xuất phát từ xưởng bông, nguyên liệu làm sản phẩm băng vệ sinh rồi lan sang khu vực khác.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu cháy nên lửa nhanh chóng bao trùm nhà xưởng, sáng rực cả một khu, thi thoảng có nhiều tiếng nổ. Thời điểm cháy xưởng có công nhân, may mắn đã chạy hết ra ngoài.

Cháy lớn tại công ty sản xuất bỉm, giấy rộng hàng nghìn m2 Lửa bốc lên ngùn ngụt. Video: Làn Luyến

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ, gần chục xe chữa cháy tới hiện trường. Đến khoảng 23h, lửa vẫn chưa được dập tắt.

Chính quyền địa phương cho biết vụ cháy chưa ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, phần lớn diện tích nhà xưởng với khung thép mái tôn rộng hàng nghìn m2 đã đổ sập.

Công ty Đại Phát được thành lập trên 10 năm, chuyên sản xuất các sản phẩm tã bỉm, khăn giấy ướt, khăn giấy vệ sinh.

Ngoài thị trường trong nước, công ty này cũng xuất khẩu nhiều sản phẩm sang Nga, Cuba, châu Phi, châu Á.

Việt An