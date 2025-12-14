Cháy lớn tại công ty giày da ở Hải Phòng

Nhà xưởng Công ty TNHH Oanh Vân tại xã Chấn Hưng, Hải Phòng bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc cao nhiều km, sáng 14/12.

Khoảng 8h, người dân phát hiện khói đen bốc cao từ nhà xưởng của Công ty TNHH Oanh Vân. Ít phút sau, lửa bùng lên mạnh trong xưởng, làm sập một phần mái, khói đen dày đặc lan rộng, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Cháy lớn ở công ty giày da Hiện trường vụ cháy lớn ở xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng. Video: Xuân Hoa

Theo anh Duy Trình, người dân sống gần hiện trường, thời điểm xảy ra cháy là ngày nghỉ nên trong xưởng có ít người. Khu vực bốc cháy chứa nhiều vật liệu ngành giày da nên ngọn lửa lan rất nhanh.

Nhận tin báo, Công an thành phố Hải Phòng điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy tới hiện trường triển khai dập lửa, khoanh vùng không để cháy lan.

Đám cháy gây ra cột khói đen, bốc cao hàng trăm mét. Ảnh: Duy Trình

Khu nhà xưởng bị cháy được xây dựng bằng khung thép, vách tôn, nằm cách một cây xăng khoảng 100 m.

Đến khoảng 9h, do gió to, khói lửa vẫn tiếp tục bốc lên ngùn ngụt. 10h, ngọn lửa đã được khống chế.

Theo UBND xã Chấn Hưng, nguyên nhân vụ cháy bước đầu xác định là do chập điện. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhà xưởng và một nhà điều hành với diện tích 12.000 m2.

Lê Tân