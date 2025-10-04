Cháy lớn tại cao ốc đang xây, hàng trăm công nhân sơ tán

Đà NẵngSáng 4/10, công trình cao ốc Nguyễn Kim xảy ra hỏa hoạn khiến hàng trăm công nhân tháo chạy, 7 xe cứu hỏa được điều đến dập lửa.

Khoảng 9h40, sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát và lan vào nhiều vật dụng ở tầng hầm, tầng trệt công trường xây dựng Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim, phường Thanh Khê.

Cao ốc nằm ở trung tâm thành phố, trên diện tích hơn 14.000 m2 với 4 mặt tiền, gồm đường Điện Biên Phủ, Hải Phòng, Võ Văn Tần và Kiệt 46 Điện Biên Phủ, đối diện công viên 29/3.

Cột khói bốc cao hàng chục mét từ tầng hầm và tầng trệt đang thi công. Ảnh: Ngọc Trường

Chỉ sau ít phút, cột khói đã bốc cao hàng chục mét. Công nhân ở tầng hầm và tầng trệt kịp thoát ra đường Hải Phòng. Công nhân đang làm việc ở các tầng cao di chuyển ra ban công thoáng khí để tránh ngạt khói.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng đã điều 7 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lính cứu hỏa phun vòi rồng dập lửa. Ảnh: Ngọc Trường

Khói đen dày đặc kèm mùi khét bốc lên nghi ngút. Lính cứu hỏa phải chia thành nhiều mũi tiếp cận, mang mặt nạ phòng độc và thiết bị chuyên dụng để tiếp cận đám cháy, phun nước liên tục từ tầng 1 đến 4.

Đến khoảng 10h45, đám cháy cơ bản được khống chế. Khói ám đen lên tường và trần, mùi khét bay xa hàng trăm mét. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim gồm 18 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 122.000 m2 với hai khối tháp: khách sạn - căn hộ du lịch và văn phòng cho thuê, mỗi khối cao 14 tầng, khối đế thương mại 4 tầng.

Nhiều công nhân ở các tầng cao tìm nơi thoáng gió để tránh ngọn khói bốc lên. Ảnh: Ngọc Trường

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 150 phòng khách sạn, 126 căn hộ du lịch, gần 31.000 m2 sàn văn phòng, hơn 33.900 m2 khu thương mại dịch vụ và hơn 22.800 m2 bãi đỗ xe.

Nguyễn Đông