Cháy lớn tại bãi xe ngoại ô Đà Nẵng

Đám cháy bùng lên sau tiếng nổ lớn tại bãi xe cách trung tâm Đà Nẵng 15 km, tạo cột khói cao hàng trăm mét khiến lực lượng chức năng phải triển khai robot chữa cháy.

Khoảng 13h30 ngày 1/12, người dân thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà phát hiện lửa bốc dữ dội trong khu vực bãi xe. Nhiều người cho biết họ nghe tiếng nổ lớn, ngay sau đó thấy cột khói đen dựng thẳng lên trời, có thể quan sát từ trung tâm thành phố.

Ngọn lửa nhanh chóng lan vào khu vực chứa vật liệu xăng, dầu gần các mỏ khai thác khoáng sản làm đám cháy bùng phát mạnh và lan nhanh. Lực lượng tại chỗ nỗ lực dập lửa nhưng không hiệu quả.

Cảnh sát tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, trong đó robot chữa cháy tận dụng địa hình bãi xe có vách đồi núi cao để phun nước và bọt xuống phía dưới. Ảnh: Ngọc Trường

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Đà Nẵng huy động 10 xe chuyên dụng, trong đó có robot chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy bao trùm hàng trăm mét vuông, nhiệt độ cao, khói dày đặc và nguy cơ nổ từ các bồn, can chứa nhiên liệu khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Đến hơn 16h, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Cảnh sát tiếp tục phun bọt, tạo màng ngăn, khóa hướng cháy, đồng thời phong tỏa khu vực để ngăn lửa lan sang khu dân cư. Người dân sống gần hiện trường được yêu cầu sơ tán.

Vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản sẽ được thống kê sau khi đám cháy được dập tắt.

Ngọn khói từ hỏa hoạn bốc cao hàng chục mét, cảnh sát phải huy động 10 xe chuyên dụng khống chế. Ảnh: Ngọc Trường

Ngọc Trường