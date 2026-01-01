Khói lửa bốc lên dữ dội từ showroom ôtô rộng khoảng 500 m2 tại xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ), khiến nhiều người hoảng loạn, tối 1/1.

Khoảng 19h, đám cháy phát ra từ khu kho chứa phụ tùng phía sau showroom ôtô Isuzu trên đường Lê Quang Đạo, cách ngã tư An Sương khoảng 4 km.

Phát hiện hỏa hoạn, những người bên trong nhanh chóng chạy ra ngoài hô hoán, dùng bình chữa cháy dập lửa ban đầu nhưng bất thành. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm một phần nhà xưởng.

Cháy lớn showroom ôtô ở TP HCM Lửa cháy ngùn ngụt tại kho phụ tùng của cửa hàng ôtô. Đình Văn

Khu vực cháy nằm phía sau dây chuyền bảo dưỡng, gần nơi trưng bày hàng chục ôtô. Lo sợ cháy lan, một số nhân viên đã khẩn trương lái các xe đang đỗ gần hiện trường ra ngoài.

Sống cạnh showroom, bà Lan (60 tuổi) cho biết khi xảy ra cháy có nhiều tiếng nổ lớn kèm mùi xăng, nhớt. "Tôi thấy ba người trông coi cửa hàng chạy ra ngoài trong lúc khói mù mịt, sau đó lửa bùng lên rất nhanh", bà nói.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC điều động 6 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai vòi rồng, khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các ôtô đang trưng bày.

Một số ôtô đỗ gần đám cháy được di dời ra ngoài, tránh cháy lan. Đình Văn

Đến khoảng 19h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Đại diện lãnh đạo UBND phường Xuân Thới Sơn cho biết, đám cháy phát ra từ kho phụ tùng, khu chứa dầu nhớt cặn của cửa hàng. Sự cố không gây thương vong. Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.

Khoảng 16h30, người dân khu nhà tập thể cạnh nhà kho chứa vật tư nhà hàng ở khu phố Suối Đá (đặc khu Phú Quốc, An Giang) phát hiện khói len vào nhà. Khi kiểm tra, họ thấy cột khói đen bốc cao hàng chục mét, lửa bùng phát dữ dội nên hô hoán dập lửa và báo lực lượng chức năng.

Lực lượng PCCC nỗ lực dập lửa. Ảnh: Chúc Ly

Phòng Cảnh sát PCCC Công an đặc khu Phú Quốc điều động khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường. Do nhà kho nằm ven đồi, phía sau giáp rừng phòng hộ, chỉ có thể tiếp cận từ mặt trước và nguồn nước hạn chế, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải tận dụng ao nước gần đó, đồng thời cho xe luân phiên tiếp nước.

Một xe cuốc được huy động phá dỡ nhà kho, gom điểm cháy nhằm ngăn lửa lan vào rừng. Đến gần 19h30, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Đình Văn - Chúc Ly