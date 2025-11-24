Cháy lớn ở xưởng tái chế nhựa

Hải PhòngBãi tập kết phế liệu của xưởng tái chế nhựa ở xã Trường Tân cháy lớn, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, chiều 24/11.

Khoảng 13h45, bãi tập kết phế liệu rộng vài trăm mét vuông nằm bên sông Bắc Hưng Hải, gần chân cầu Tràng Thưa, xã Trường Tân (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cũ) bốc cháy dữ dội.

Đám cháy gây ra cột khói đen lớn, bốc cao. Ảnh: Ninh Hải

Người dân sống gần hiện trường cho hay ban đầu cháy nhỏ, nhưng xưởng không có người nên không được xử lý kịp thời.

Thời tiết hanh khô khiến đám cháy lan rộng, tạo cột khói đen cao hàng trăm mét, đứng từ xa 1-2 km vẫn có thể nhìn thấy.

Ông Phạm Đình Khải, Chủ tịch UBND xã Trường Tân, cho biết hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, lực lượng phòng cháy đã huy động 3 phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa.

Do xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác dập lửa gặp khó khăn. Chính quyền đang khoanh vùng, hạn chế người dân tiếp cận.

Lê Tân