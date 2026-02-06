Cháy lớn ở xưởng mây tre ngoại thành Hà Nội

Hỏa hoạn bùng phát tối 6/2 tại xưởng mây tre giang đan ở xã Phú Nghĩa, thiêu rụi khu vực chứa hàng, hai người kịp chạy thoát.

Khoảng 18h30, lửa bùng phát trong kho hàng kiêm khu sản xuất mây tre giang đan tại thôn Quan Châm, xã Phú Nghĩa. Nhân chứng cho biết đám cháy xuất phát từ khu vực cửa phía sau nhà xưởng, giáp nhà văn hóa. Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng bốc cao, lan rộng.

Cháy lớn ở xưởng mây tre rộng hàng nghìn m2 ngoại thành Cháy lớn ở xưởng mây tre đan ngoại thành Hà Nội. Video: Bảo Thu - Gia Chính

Một số người dân cho hay thời điểm xảy ra hỏa hoạn, xưởng đã hết giờ làm việc, không còn công nhân bên trong. Hai người trong gia đình phát hiện cháy kịp thời thoát ra ngoài và tri hô cầu cứu, khi khói lửa đã bao trùm phần lớn nhà xưởng.

Lửa bùng lên dữ dội trong nhà xưởng, tối 6/2. Ảnh: Bảo Thu

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 28 huy động 8 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, triển khai 3 mũi dập lửa từ cổng chính, khu vực cửa phụ và phía nhà dân lân cận nhằm khống chế đám cháy, ngăn cháy lan.

Cảnh sát tiếp cận đám cháy từ cửa sau sát nhà văn hóa. Ảnh: Gia Chính

Đến khoảng 20h, đám cháy cơ bản được khống chế, song bên trong nhà xưởng vẫn còn khói và lửa âm ỉ. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, xử lý tàn lửa. Nhà xưởng bị cháy có diện tích hàng nghìn m2, quây tôn, nằm trong làng nghề mây tre giang đan Phú Vinh. Nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ.

Gia Chính