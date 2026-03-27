Cháy lớn ở khu kinh tế đêm Măng Đen

Quảng NgãiLửa bùng lên từ một gian hàng trong khu kinh tế đêm Măng Đen rồi nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều ki-ốt ở khu phố du lịch giữa rừng thông, sáng 27/3.

Khoảng 10h30, lửa phát sinh từ một ki-ốt trong Khu kinh tế đêm Măng Đen, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. Do các gian hàng chủ yếu làm bằng gỗ và vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, lan sang các cửa hàng lân cận nằm giữa rừng thông.

Hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng nhiều phương tiện được huy động đến hiện trường. Sau khoảng một giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Thống kê ban đầu ghi nhận khoảng 4 ki-ốt bị thiêu rụi.

Cảnh sát khống chế hỏa hoạn ở khu kinh tế đêm Măng Đen. Video: Nhật Thịnh

Theo người dân, nguyên nhân có thể xuất phát từ tia lửa trong quá trình hàn sắt. Nhà chức trách đang điều tra, làm rõ.

Khu kinh tế đêm Măng Đen là mô hình du lịch mới, nằm giữa rừng thông, rộng khoảng 2,5 ha. Khai trương từ cuối năm 2024, khu phố hoạt động từ chiều đến nửa đêm, gồm 24 gian hàng với thiết kế gần gũi thiên nhiên, tích hợp ẩm thực, mua sắm, check-in, glamping và sân khấu biểu diễn nghệ thuật.

Tại đây, du khách có thể trải nghiệm văn hóa, thưởng thức đặc sản địa phương và tham gia các hoạt động giải trí về đêm. Mô hình hướng tới xây dựng điểm đến "văn minh, hiện đại, thân thiện", góp phần đa dạng sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại Măng Đen.

Phạm Linh