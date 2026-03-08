Cháy lớn kho hàng sát khu dân cư ở Đồng Nai

Khoảng 6h30, lửa bất ngờ bùng lên tại khu vực chứa nệm mút của nhà kho ở đường Phạm Văn Diêu, phường Biên Hòa (phường Tân Hạnh cũ). Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, chỉ khoảng 30 phút, đám cháy lan ra toàn bộ nhà xưởng rộng khoảng 1.000 m2.

Cháy lớn kho hàng gần khu dân cư ở Đồng Nai Hơn 1.000 m2 nhà xưởng cháy lớn, khói lửa bao trùm khu vực. Video: Hoàng Trường

Mái nhà sau đó đổ sập kèm nhiều tiếng nổ lớn, nhiều hộ dân sống xung quanh hoảng sợ, vội di dời đồ đạc ra bên ngoài.

"Tôi đang ngủ thì nghe nhiều tiếng nổ lớn chát chúa, chạy ra thấy cột khói đã bốc cao", ông Hùng, người dân phường Biên Hòa, nói.

Nhà kho cháy nằm gần khu dân cư. Ảnh: Hoàng Trường

Lực lượng chữa cháy đã huy động 10 xe chuyên dụng cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Xe cẩu cũng được đưa tới để tháo dỡ một số bức tường, tạo lối cho lực lượng chức năng tiếp cận phun nước.

Hoả hoạn không gây thương vong, song thiêu rụi nhiều nệm mút cùng một số hàng tạp hoá trong kho. Do diện tích cháy khá rộng, đến khoảng 8h30 đám cháy chưa được khống chế.