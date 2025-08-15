Cháy lớn chợ thực phẩm ở Đồng Tháp

Đám cháy bùng lên dữ dội tại chợ thực phẩm Tam Nông nằm ven tỉnh lộ 844, thuộc xã Tràm Chim, huyện Tam Nông (cũ), hiện vẫn chưa dập được, tối 15/8.

Khoảng 22h20, người dân phát hiện đám cháy bùng lên bên trong chợ, sau đó lan rất nhanh ra xung quanh. Người dân cùng lực lượng tại chỗ dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng không thành.

Đang cháy lớn tại chợ thực phẩm Tam Nông Hiện trường vụ cháy. Video: Người dân cung cấp

Chị Nhung, nhà đối diện chợ cho biết, đám cháy rất lớn, lan đến cửa hàng gas gây ra nhiều tiếng nổ lớn khiến việc dập lửa gặp khó khăn. Hiện lực lượng chữa cháy với hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã đến hiện trường, phối hợp lực lượng tại chỗ tìm cách khống chế.

"Chợ này chuyên bán cá, thực phẩm. Ban đêm thường không có người ở lại. Gần kề là dãy nhà dân song lửa chưa lan sang", chị Nhung cho biết.

Lực lượng chức năng phong tỏa tuyến tỉnh lộ 844 phục vụ chữa cháy. 10 năm trước, chợ bách hóa Tam Nông (đối diện chợ thực phẩm) cũng xảy ra vụ cháy vào giữa khuya, khiến 20 ki-ốt bị thiêu rụi, thiệt hại 6 tỷ đồng.

Ngọc Tài