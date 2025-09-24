Chạy lở bên sông Tiền

7 căn nhà bị cuốn phăng xuống sông rạng sáng 20/9, kèm theo tiếng ầm ầm của mái tôn, tường đổ và đất lở khiến các gia đình hoảng hốt. Đoạn sông Tiền dài 100 m, bất ngờ bị ngoạm sâu hơn 20 m, cùng toàn bộ tài sản của người dân ước tính hàng tỷ đồng.
"Chẳng có dấu hiệu nào báo trước. Tôi bị cuốn theo căn nhà xuống sông khi đang ngủ say, may mà chỉ bị thương nhẹ", ông Trần Văn Nhị, ở khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh chưa hết bàng hoàng kể.
Những ngày sau đó, sạt lở tiếp tục ăn sâu cuốn thêm nhà và uy hiếp 10 căn khác. Người dân nhìn tài sản bao năm tích góp đổ xuống sông.
Sau nhiều ngày chần chừ, ông Trần Văn Tư buộc phải di dời hết đồ đạc ra sân, chờ chuyển đến nhà người thân. Mấy hôm nay vợ chồng ông thay phiên thức canh, sợ sạt lở bất ngờ ập đến.
Sống trong cảnh phập phồng chẳng yên, ông càng thêm lo rầu vì sắp tới chưa có chỗ nơi để cất nhà mới.
Dân quân và hàng xóm giúp anh Nguyễn Văn Đạt tháo dỡ nhà, cố vớt vát mái tôn cùng cột sắt. Căn nhà trị giá gần nửa tỷ đồng anh vừa xây xong vào ở chưa được hai tuần.
"Thấy bờ sông còn hơn chục mét. Có ngờ đâu lở nhanh đến vậy", anh Đạt nói, cho biết hơn 10 năm trước, gia đình anh cũng đã bị sạt lở mất căn nhà.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời bàn thờ gia tiên đến gửi tạm nhà người thân.
Hàng hóa của một tiệm kinh doanh nằm trong vành đai sạt lở nguy cấp cũng được di dời.
Dòng sông cuồng nộ cuốn gần hết căn nhà của chị Nguyễn Thị Ni. Người trong nhà chỉ kịp thoát thân không mang theo bất cứ tài sản nào.
Đồng Tháp là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của sạt lở bờ sông. Toàn tỉnh hiện có 70 vị trí sạt lở, dài hơn 7 km, cần kinh phí khắc phục khoảng 505 tỷ đồng.
Người dân bơi xuồng tìm tài sản, cố vớt vát đồ mũ, nệm, chiếu, quần áo và giường ngủ còn nổi trên sông.
Ông Nguyễn Văn Bé Tý nhặt nhạnh tài sản sau đêm sạt lở kinh hoàng, cuốn trôi cả căn nhà.
Người dân huy động nhiều ghe xuồng để trục vớt tài sản bị nước cuốn, tập kết trên bờ. Nhiều vật dụng bị ngấm nước, hư hỏng.
Căn nhà tường dài hơn 30 m của ông Trần Văn Nhị giờ chỉ còn khoảnh sân đổ nát. Người đàn ông 64 tuổi, cho biết gia đình đang ở nhờ nhà người quen.
Đồng bằng sông Cửu Long hiện có hơn 800 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với chiều dài hơn 1.000 km, mỗi năm cuốn trôi 300-500 ha đất và nhiều nhà cửa, hạ tầng.
Nguyên nhân chính là suy giảm phù sa và khai thác cát, sụt lún đất vì khai thác nước ngầm, triều cường, mất rừng phòng hộ. Chính quyền đã xây kè, trồng rừng ngập mặn, quản lý khai thác cát và lên phương án di dời, song nguy cơ vẫn ngày càng nghiêm trọng.
Ngọc Tài