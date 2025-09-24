Chạy lở bên sông Tiền

7 căn nhà bị cuốn phăng xuống sông rạng sáng 20/9, kèm theo tiếng ầm ầm của mái tôn, tường đổ và đất lở khiến các gia đình hoảng hốt. Đoạn sông Tiền dài 100 m, bất ngờ bị ngoạm sâu hơn 20 m, cùng toàn bộ tài sản của người dân ước tính hàng tỷ đồng.

"Chẳng có dấu hiệu nào báo trước. Tôi bị cuốn theo căn nhà xuống sông khi đang ngủ say, may mà chỉ bị thương nhẹ", ông Trần Văn Nhị, ở khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh chưa hết bàng hoàng kể.