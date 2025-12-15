Chạy KPI Tết, tìm người cùng ăn bữa cơm tất niên

Em cao khoảng 1m58, da trắng, tóc đen, tính cách em hòa đồng, làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm.

Tết với người xa quê luôn là điều để mong chờ: mong được về nhà, được ăn bữa cơm gia đình, được ngủ một giấc thật sâu. Đi kèm với niềm vui ấy thường là một nỗi "hơi run" rất quen thuộc, câu hỏi: "Bao giờ lấy chồng". Ở tuổi 35, em không còn né tránh câu hỏi đó nữa, chỉ cười và tự nhủ hay là năm nay mình thử chạy KPI một lần cho kịp Tết, biết đâu lại gặp đúng người, đúng lúc. Cuộc sống của em hiện tại khá giản dị và tự lập. Em đi làm, chăm sóc bản thân, giữ nhịp sống đều đặn. Thỉnh thoảng, em cũng tham gia hiến máu, hiến tóc, như một cách gửi thêm chút niềm tin, chút hy vọng, tin rằng cho đi là còn mãi.

Với em, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao mà ở khoảnh khắc được trở về nhà, có người cùng ăn bữa cơm tối, kể cho nhau nghe vài chuyện vui buồn trong ngày. Là cảm giác có thể ngồi cạnh nhau thật lâu, không cần nói nhiều mà vẫn thấy dễ chịu. Trong tình cảm, em nghiêng về sự nghiêm túc và lâu dài. Em không quen cho vui và chỉ mong một mối quan hệ rõ ràng, nơi hai người mang lại cho nhau cảm giác yên tâm và sẵn sàng đi cùng nhau qua những chặng đường phía trước. Em là giáo viên, sống theo lối khá truyền thống và chắc cũng có một chút khó tính của bà giáo già. Ngoại hình em không nổi bật nhưng là kiểu dễ tạo thiện cảm khi gặp gỡ.

Em cao khoảng 1m58, da trắng, tóc đen, hơi tròn xíu, không mảnh mai nhưng gọn gàng và ưa nhìn. Tính cách em hòa đồng, làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Ngoài giờ làm, em thích chơi cùng cháu, chăm hai bé mèo dễ thương, trồng cây, nấu ăn và em thích những không gian yên tĩnh hơn là nơi đông người. Cuộc sống của em xoay quanh những điều nhỏ, đủ để thấy an yên sau một ngày dài.

Em viết những dòng này với mong muốn gặp một người đàn ông chưa lập gia đình, có cuộc sống ổn định, nghiêm túc trong công việc và tình cảm. Nếu anh đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương hoặc TP HCM, cũng mong một cuộc sống gia đình giản dị, nơi hai người có thể cùng ăn bữa cơm tối và chia sẻ những chuyện đời thường, em hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.

Biết đâu, nhờ "chạy KPI Tết" hơi gấp một chút, năm nay em sẽ không còn phải cười trừ khi nghe câu hỏi: "Bao giờ lấy chồng", mà có thể mỉm cười thật tươi và nói rằng: "Dạ, chắc là sắp rồi ạ".

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ