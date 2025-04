Cháy kho nguyên liệu công ty may mặc ở Tiền Giang

Kho chứa vải nguyên liệu tại công ty may ở khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành bất ngờ phát hỏa, cột khói cao hàng trăm mét, sáng 2/4.

Gần 7h, nhiều công nhân phát hiện khói lửa bùng lên ở khu vực nhà kho lầu 2, Công ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang, trong khu công nghiệp Tân Hương. Họ dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.

Kho nguyên liệu công ty may mặc bốc cháy dữ dội Hiện trường vụ cháy. Video: Thường Sơn

Do khu vực phát hỏa là kho chứa vải nguyên liệu may mặc dễ bén lửa, đám cháy sau đó lan nhanh, cột khói bốc lên cao hàng trăm mét. Nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát từ Long An được điều đến hiện trường.

Nhiều công nhân cùng lực lượng chức năng đã di chuyển hàng nghìn thùng chứa hàng hóa ra khỏi khu vực nguy cơ để giảm thiệt hại.

Hàng chục cảnh sát tham gia dập lửa. Ảnh: Thường Sơn

Đến hơn 9h, hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong, song làm hàng trăm mét vuông nhà kho cùng nhiều thùng nguyên liệu bị thiêu rụi.

Công ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang chuyên kinh doanh hàng may mặc có 100% vốn đầu tư nước ngoài với hơn 6.000 công nhân.

Hàng trăm công nhân di dời các thùng hàng đến nơi an toàn. Ảnh: Thường Sơn

Thường Sơn