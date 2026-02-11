Cháy kho hàng trong khu dân cư ở TP HCM

Đám cháy kéo dài hơn ba giờ tại kho hàng nhựa, mút xốp ở đường Phạm Thị Giây (huyện Hóc Môn cũ), khiến nhiều người dân hoảng loạn, chiều 11/2.

Khoảng 12h30, khói lửa phát ra từ nơi để các tấm pallet nhựa, mút xốp dùng trong điện lạnh của kho hàng rộng khoảng 1.000 m2 nằm trên đường Phạm Thị Giây, gần ngã 5 Trịnh Thị Miếng - Phạm Thị Giây, xã Đông Thạnh. Lúc này bên trong kho có người trông coi đã chạy ra ngoài hô hoán dập lửa.

Hiện trường đám cháy. Ảnh: Đình Văn

Do bên trong chứa nhiều hàng dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên nhanh chóng. Bảy xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa kéo vòi rồng tiến vào bên trong nhưng đám cháy phát ra nguồn nhiệt lớn, việc dập lửa khó khăn. Nhiều tốp chiến sĩ khác đã tìm cách chống cháy ra sang các ngôi nhà lân cận.

Ông Nhân, sống gần hiện trường, cho biết kho hàng thường nhập pallet, mút xốp về gia công. "Hàng hóa chất cao thành núi nên khi cháy bùng lên rất nhanh", ông Nhân nói.

Nhiều lực lượng được huy động tới dập lửa. Ảnh: Đình Văn

Đến 15h30, hỏa hoạn vẫn chưa được khống chế. Lực lượng chức năng đã phong tỏa đoạn đường 500 m trước kho hàng để tích cực dập lửa.

Đình Văn