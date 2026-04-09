Cháy kho giấy vệ sinh phục vụ 50 triệu người ở California

Hỏa hoạn lớn thiêu rụi kho chứa các sản phẩm giấy rộng hơn 11 ha ở Ontario, cơ sở phục vụ nhu cầu cho khoảng 50 triệu người.

Hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng ngày 7/4 tại nhà kho do tập đoàn tiêu dùng Kimberly-Clark thuê tại thành phố Ontario, bang California, giới chức Mỹ thông báo ngày 8/4.

Lực lượng cứu hỏa đầu tiên có mặt lúc 0h36. Ban đầu, họ tìm cách khống chế lửa từ bên trong tòa nhà, nhưng buộc phải rút lui vì sức nóng quá lớn, chuyển sang dùng vòi phun dập lửa. Tổng cộng 175 lính cứu hỏa, 20 xe chữa cháy, 15 xe thang, 17 chỉ huy và nhiều điều tra viên đã được huy động.

Đám cháy được khống chế lúc 7h46. Trẻ em và người cao tuổi lân cận được khuyến cáo ở trong nhà do lượng tro bụi lẫn trong không khí ở mức đáng kể.

Biển lửa nhấn chìm nhà kho giấy ở Ontario, bang California, ngày 7/4. Ảnh: ABC News

Nhà kho ở Ontario là cơ sở lưu trữ các sản phẩm giấy, rộng 11,2 hecta, phục vụ nhu cầu của khoảng 50 triệu người Mỹ. Có khoảng 20 người có mặt trong tòa nhà khi hỏa hoạn xảy ra. Giới chức cho biết không có thương vong.

Tuy nhiên, theo Diana Gomes, chuyên gia phân tích cấp cao của Bloomberg, cho biết vụ cháy có nguy cơ gây thiếu hụt nguồn cung ở Bờ Tây, ảnh hưởng đến hơn 3% doanh số mảng kinh doanh của Kimberly-Clark tại Mỹ, đồng thời có thể làm tăng chi phí vận chuyển.

Kimberly-Clark sở hữu nhiều thương hiệu như giấy vệ sinh Cottonelle, khăn giấy Kleenex, giấy lau bếp Viva và tã Huggies.

Khói lửa màu cam bốc lên từ nhà kho giấy ở Ontario, bang California, ngày 7/4. Ảnh: KKK News

Giới chức đã bắt Chamel Abdulkarim, 29 tuổi, sống cùng bang, cáo buộc liên quan đến hành vi phóng hỏa. Nghi phạm hiện bị giam không được bảo lãnh. Abdulkarim là nhân sự của NFI Industries, đơn vị logistics là bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho Kimberly-Clark.

Trên mạng xã hội xuất hiện video được cho là Abdulkarim đang châm lửa phóng hỏa những cụm giấy, đăng tải từ một tài khoản cùng tên. Trong video, người châm lửa nói: "Các người nhẽ ra nên trả cho chúng tôi đủ tiền để sống". Giới chức California chưa xác thực video này.

Khoảnh khắc được cho là nghi phạm đang phóng hỏa nhà kho giấy ở California. Video: X/Szypula

Kimberly-Clark cho biết đã kích hoạt các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu tác động tới người tiêu dùng.

"Mạng lưới chuỗi cung ứng của Kimberly-Clark được thiết kế để duy trì hoạt động liên tục khi xảy ra gián đoạn", công ty cho biết. "Chúng tôi đã kích hoạt các phương án phản ứng phối hợp và đang làm việc chặt chẽ với các đơn vị logistics tại địa phương để bảo đảm nguồn cung cho khách hàng".

Đức Trung (Theo USA Today, Hill, AP)