Cháy kho đông lạnh ở Hà Nội, nhiều xe máy bị thiêu rụi

Kho đông lạnh nằm trong khu dân cư thuộc phường Khương Đình bốc cháy ngùn ngụt, ít nhất 6 xe máy và một xe tải cũ bị thiêu rụi, sáng 11/4.

Khoảng 6h40, lửa bùng lên tại kho đông lạnh rộng khoảng 100 m2, cao một tầng, lợp mái tôn nằm trong ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình.

Lửa xuất phát từ khu vực để xe máy, sau đó lan ra gần như toàn bộ kho đông lạnh. Đám cháy tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét, khiến nhiều người sống xung quanh hoảng loạn.

Hiện trường vụ cháy sáng 11/4 tại phường Khương Đình. Video: Mai Liên

Nhận tin cháy, lực lượng cứu hỏa đã điều 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc khu vực 13 và phân đội Trung Văn tới hiện trường.

Tới 7h30, đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song ít nhất 6 xe máy hiệu Honda cũ, một ôtô chở hàng cũ và một tủ bảo ôn chứa thực phẩm đông lạnh bị thiêu rụi.

Theo cơ quan chức năng, kho đông lạnh dựng bằng khung sắt trên đất nông nghiệp thuộc diện giải tỏa dự án đường vành đai 2.5.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Việt An