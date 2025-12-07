Cháy hộp đêm tại Ấn Độ, 23 người chết

Hỏa hoạn trong hộp đêm nổi tiếng ở miền tây Ấn Độ khiến hơn 20 người tử vong, cảnh sát nghi ngờ nguyên nhân là nổ bình gas.

"Hôm nay là một ngày vô cùng đau đớn đối với tất cả chúng ta ở Goa. Một vụ hỏa hoạn lớn tại Arpora đã cướp đi sinh mạng của 23 người", Thủ hiến bang Goa Pramod Sawant viết trên X sáng 7/12, nhắc đến đám cháy tại một hộp đêm nổi tiếng ở Arpora, huyện Bắc Goa.

Cháy hộp đêm Ấn Độ, 23 người chết Hỏa hoạn tại hộp đêm Birch by Romeo Lane ở Arpora lúc hơn 1h ngày 7/12. Video: X/Murari Shetye

Ông cho hay có 3-4 du khách nằm trong số những người thiệt mạng, phần lớn nạn nhân là nhân viên hộp đêm. Ba người thiệt mạng vì bỏng, những người khác tử vong vì ngạt khói. Ông Sawant đã tới thăm hiện trường, ra lệnh điều tra nguyên nhân hỏa hoạn đồng thời cam kết xử lý nghiêm những người chịu trách nhiệm và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Truyền thông địa phương dẫn lời cảnh sát, cho biết nguyên nhân vụ cháy có thể bắt nguồn từ một vụ nổ bình gas gần bếp nhưng vẫn cần điều tra thêm. Nhà lập pháp địa phương Michael Lobo cho biết lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã cứu nạn suốt đêm. Ông nói thêm giới chức sẽ kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm khác để ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra.

Câu lạc bộ Birch by Romeo Lane hồi tháng 1. Ảnh: Instagram/Sakshigarge

Goa, nằm bên bờ biển Arab, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ cuộc sống về đêm sôi động, những bãi biển đầy cát và không khí ven biển thoải mái.

Tuy nhiên, hỏa hoạn thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ do tiêu chuẩn xây dựng kém, tình trạng quá tải và thiếu tuân thủ các quy định an toàn.

Hồi tháng 5, ít nhất 17 người chết sau khi hỏa hoạn tàn phá một tòa nhà ba tầng ở thành phố Hyderabad. Một tháng trước đó, trận hỏa hoạn dữ dội tại một khách sạn ở Kolkata đã khiến ít nhất 15 người chết, một số người phải trèo khỏi cửa sổ lên mái nhà thoát thân.

Năm ngoái, ít nhất 24 người tử vong sau khi hỏa hoạn xảy ra tại một khu trò chơi giải trí đông đúc ở bang Gujarat phía tây Ấn Độ. Giới chức khi đó cho hay nhiều người chết và bị thương do khu trò chơi không đủ tiêu chuẩn an toàn, nhiều người mắc kẹt bởi một kết cấu tạm thời bị sập gần lối vào.

Hồng Hạnh (Theo AFP, Al Jazeera)