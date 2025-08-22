Cháy hàng chục căn nhà trong chợ ở Cà Mau

Cà MauHàng chục căn nhà tại chợ trung tâm xã Thanh Tùng bốc cháy dữ dội, hàng trăm người được huy động để dập lửa.

* Tiếp tục cập nhật

Khoảng 11h, khói, lửa xuất phát từ một ngôi nhà trong chợ Thanh Tùng, sau đó lan nhanh sang các căn lân cận, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Cháy lớn ở chợ Thanh Tùng, Cà Mau. Ảnh: An Minh

Chợ Thanh Tùng là khu chợ nằm cặp bờ sông, có khoảng 60 căn ki ốt của các tiểu thương, kinh doanh nhiều mặt hàng. Các căn nhà đa số được làm bằng cây gỗ, tôn nên dễ bắt cháy, gây khó khăn cho công việc dập lửa. Hiện đám cháy đã lan rộng gần như toàn khu này.

Người dân địa phương cố gắng dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Lực lượng chức năng đang huy động nhiều phương tiện cả trên bờ và dưới sông để dập lửa. Đám cháy đang được khống chế.

Chúc Ly