Cháy hai xe bồn chở xăng ở Đà Nẵng

Hai xe bồn chở xăng và một container chứa phuy dầu bốc cháy dữ dội tại bãi xe phía sau cửa hàng xăng Petrolimex số 9 trên đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn.

Khoảng 17h40 ngày 11/10, lửa bùng phát từ khu vực hai xe bồn chở xăng, lan nhanh do nhiên liệu rò rỉ. Khói đen đặc bao trùm khu vực, cách cửa hàng xăng hơn 30 m.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng huy động 8 xe chuyên dụng, một xe robot AF35 và gần 50 chiến sĩ đến hiện trường.

Ngọn lửa bao trùm hai xe bồn chở xăng và thùng container chứa các thùng phuy dầu trên đường Lê Văn Hiến. Ảnh: Vinh Em

Do nhiệt lượng lớn, việc tiếp cận gặp khó khăn, lực lượng cứu hỏa phải chia nhiều hướng, phun bọt dập lửa quanh hai xe bồn, đồng thời phun nước làm mát container và khu vực bãi đất trống tiếp giáp cây xăng để tránh cháy lan.

Đến khoảng 18h30, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát để ngăn lửa bùng phát trở lại. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Nguyễn Đông