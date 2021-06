Chạy giải 'Run for Vaccine' nhận voucher Garmin một triệu đồng

Thương hiệu đồng hồ thể thao Garmin tặng ngay mã ưu đãi một triệu đồng cho runner đăng ký tham gia giải chạy ảo "Run for Vaccine".

Voucher ưu đãi một triệu đồng của Garmin áp dụng cho tất cả các runner đăng ký tham gia giải chạy ảo "Run for Vaccine", từ nay đến hết ngày 18/7. Runner dùng voucher này mua đồng hồ Garmin trên hệ thống VnExpress Shop. Chương trình ưu đãi sẽ kết thúc cùng lúc với đóng cổng đăng ký giải chạy.

Hai runner trên đường chạy VM Huế 2020. Ảnh: VnExpress Marathon.

Một chiếc đồng hồ Garmin với các tính năng đo vận tốc, nhịp tim, quãng đường, vận tộc chạy... sẽ giúp việc theo dõi thành tích của runner trở nên dễ dàng hơn. Runner có thể tham khảo một số mẫu đồng hồ tại đây. Để nhận ưu đãi, runner làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tham gia giải "Run for Vaccine".

Bước 2: Sau khi đăng ký trong vòng tối đa 48h, tài khoản của runner sẽ được nhận mã giảm giá tại Shop VnExpress. Runner sẽ nhận mail thông báo sau khi tài khoản được kích hoạt mã giảm giá.



Bước 3: Truy cập vào Shop Garmin tại đây.



Bước 4: Chọn sản phẩm muốn mua và tiến hành thanh toán. Mã giảm giá sẽ xuất hiện ở bước thông tin giao hàng.

Ban tổ chức lưu ý, tài khoản đăng nhập tại Shop VnExpress phải là tài khoản mà runner đã đăng ký tham gia giải "Run for Vaccine". Mỗi runner được áp dụng ưu đãi một lần trong suốt chương trình. Mỗi tài khoản V-Race tương ứng với một voucher giảm giá và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Đồng hồ Garmin Venu Sq màu tím nhạt giá 4,99 triệu đồng.

Giải chạy ở "Run for Vacine" do VnExpress khởi động từ ngày 2/6 với thông điệp "Những bước chân đoàn kết". 62% số người tham dự giải là nam, 38% còn lại là nữ. Gần một nửa số runner chọn cự ly dài 100 km.Đến ngày 18/5, hơn 5.000 người khắp trong và ngoài nước đã đăng ký giải "Run for Vaccine". Một số tổ chức doanh nghiệp thông qua giải cũng ủng hộ hàng trăm triệu đồng. Toàn bộ số tiền bán vé và ủng hộ sẽ được Ban tổ chức chuyển về đại diện tiếp nhận của Quỹ vaccine Việt Nam, sử dụng cho việc mua, sản xuất vaccine tiêm chủng cho người dân.

"Run for Vacine" sẽ mở đăng ký đến hết ngày 18/7 với các mức cự ly 10 km, 21 km, 42 km, 100 km. Mỗi người chạy theo hình thức tích lũy km trong 21 ngày kể từ ngày đăng ký để đạt hoặc vượt mục tiêu ban đầu. Sau khi hoàn thành thử thách, runner sẽ nhận được chứng nhận điện tử, huy chương điện tử để lưu lại một kỷ niệm đẹp về một chặng đường tập luyện đầy ý nghĩa.

"Run for Vaccine" thuộc nền tảng chạy ảo V-Race, khuyến khích tất cả mọi người tham gia. Runner có thể truy cập vào Fanpage V-Race để cập nhật những tin tức liên quan.

Thành Dương