Cháy gara ôtô

Gia LaiXưởng sửa chữa, bảo dưỡng ôtô rộng hơn 500 m2 ở phường Hội Phú (TP Pleiku cũ) bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi hai xe khách, chiều 22/12.

Khoảng 14h10, hỏa hoạn bất ngờ bốc lên trong khu sửa chữa ôtô ở ngã 3 đường Nguyễn Bá Ngọc - Nguyễn Chí Thanh. Bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói cao hàng chục mét. Các nhân viên dùng bình mini dập lửa không thành, hoảng loạn thoát ra ngoài.

Hai ôtô khách bị thiêu rụi. Ảnh: Ngọc Oanh

Khoảng 20 phút sau khi cháy, Công an phường Hội Phú cùng hàng chục chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đến hiện trường. Một tốp tiếp cận từ hướng cửa chính dập lửa, nhóm khác dùng vòi rồng phun nước vào các khu vực lân cận ngăn cháy lan sang khu dân cư.

Sau một giờ, đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn không gây thương vong, song làm hư hỏng 4 ôtô, trong đó hai ôtô khách bị thiêu rụi. Gara cùng nhiều vật dụng hư hỏng, giàn mái nhà kho bị lửa làm hư hỏng, nguy cơ đổ sụp.

Trần Hóa