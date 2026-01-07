Cháy du thuyền trên sông Sài Gòn

Khoảng 16h15, hỏa hoạn bùng phát trên du thuyền dài khoảng 28 m, ngang 10 m, neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây.
Bên trong tàu có nhiều vật liệu dễ cháy như bàn ghế nhựa, gỗ, ghế sofa và màn che bằng vải xốp. Gió lớn khiến ngọn lửa nhanh chóng bốc cao hàng chục mét.
Bà Hoa, người dân sống gần hiện trường, cho biết khói lửa xuất phát từ hầm máy, ban đầu còn nhỏ. Ba người trên tàu đã chạy lên boong hô hoán dập lửa rồi nhảy vào bờ trước khi đám cháy lan nhanh, bao trùm toàn bộ du thuyền.
"Sau vài tiếng nổ từ hầm máy, chỉ khoảng 5 phút ngọn lửa đã bùng lên dữ dội", bà Hoa nói.
Theo anh Duy Quế, nhà ở gần hiện trường, du thuyền thường tổ chức tiệc, chở khách trên sông. Trước khi xảy ra hỏa hoạn, tàu vừa tổ chức tiệc và cập bến tại khu vực này.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM điều động nhiều xe chữa cháy, cùng bốn canô chuyên dụng tiếp cận từ sông để phun nước dập lửa. Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ mang mặt nạ, bình dưỡng khí kéo vòi rồng khống chế đám cháy.
Đến 17h, khói vẫn bốc cao, lan vào khu dân cư ven sông. Cảnh sát, dân quân và lực lượng dân phòng vận động người dân rời khỏi khu vực, hạn chế hít phải khói độc; nhiều hộ đã di dời đồ đạc, bình gas và xe máy ra nơi an toàn.
Khoảng 17h30, đám cháy được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong, song thiêu rụi gần như toàn bộ tàu.
Theo Sở Du lịch TP HCM, phương tiện gặp nạn là du thuyền King Yacht thuộc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Địa Trung Hải - doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa từ tháng 4/2025. Du thuyền composite vận tốc 25 km/h, chuyên phục vụ các tour ngắm hoàng hôn, ăn tối kết hợp biểu diễn nhạc cụ dân tộc cho khách trên sông Sài Gòn.
Nhóm phóng viên