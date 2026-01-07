Du thuyền khi neo đậu ở sông Sài Gòn cách tòa nhà Landmark 81 khoảng một km, bốc cháy ngùn ngụt, 3 người trên tàu lao xuống nước, chiều 7/1.

Khoảng 16h15, hỏa hoạn bùng phát trên du thuyền dài khoảng 28 m, ngang 10 m, neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây.

Cháy du thuyền trên sông Sài Gòn Khói lửa bốc cao hàng trăm mét. Video: Đình Văn

Bên trong tàu có nhiều vật liệu dễ cháy như bàn ghế nhựa, gỗ, ghế sofa và màn che bằng vải xốp. Gió lớn khiến ngọn lửa nhanh chóng bốc cao hàng chục mét.

Bà Hoa, người dân sống gần hiện trường, cho biết khói lửa xuất phát từ hầm máy, ban đầu còn nhỏ. Ba người trên tàu đã chạy lên boong hô hoán dập lửa rồi nhảy vào bờ trước khi đám cháy lan nhanh, bao trùm toàn bộ du thuyền.

"Sau vài tiếng nổ từ hầm máy, chỉ khoảng 5 phút ngọn lửa đã bùng lên dữ dội", bà Hoa nói.

Lửa thiêu rụi hoàn toàn du thuyền. Ảnh: Đình Văn

Theo anh Duy Quế, nhà ở gần hiện trường, du thuyền thường tổ chức tiệc, chở khách trên sông. Trước khi xảy ra hỏa hoạn, tàu vừa tổ chức tiệc và cập bến tại khu vực này.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM điều động nhiều xe chữa cháy, cùng bốn canô chuyên dụng tiếp cận từ sông để phun nước dập lửa. Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ mang mặt nạ, bình dưỡng khí kéo vòi rồng khống chế đám cháy.

Khói lửa bốc cao thiêu rụi phần lớn tàu. Ảnh: Đình Văn

Đến 17h, khói vẫn bốc cao, lan vào khu dân cư ven sông. Cảnh sát, dân quân và lực lượng dân phòng vận động người dân rời khỏi khu vực, hạn chế hít phải khói độc; nhiều hộ đã di dời đồ đạc, bình gas và xe máy ra nơi an toàn.

Khoảng 17h30, đám cháy được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong, song thiêu rụi gần như toàn bộ tàu.

Đại diện CLB Du thuyền TP Thủ Đức cho biết tàu gặp nạn có sức chứa khoảng 90 khách. Nguyên nhân cụ thể chưa được xác định, song tàu neo đậu không đúng bến, đã cũ và được cải tạo theo mô hình nhà hàng với nhiều nội thất, khu bếp, khiến đám cháy bùng phát mạnh.

Cảnh sát mang mặt nạ chống khói độc để chữa cháy. Ảnh: Đình Văn

Theo Sở Du lịch TP HCM, phương tiện gặp nạn là du thuyền King Yacht thuộc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Địa Trung Hải - doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa từ tháng 4/2025. Du thuyền composite vận tốc 25 km/h, chuyên phục vụ các tour ngắm hoàng hôn, ăn tối kết hợp biểu diễn nhạc cụ dân tộc cho khách trên sông Sài Gòn.

Tàu thường xuất phát từ Bến Bạch Đằng hoặc khu vực Tân Cảng, đưa khách tham quan các địa điểm ven sông như Landmark 81, cầu Ba Son, Phú Mỹ... Ngoài ra, King Yacht còn khai thác các tuyến từ khu trung tâm về Cần Giờ. Tại TP HCM trước đây từng xảy ra một số vụ cháy tàu du lịch, tàu nhà hàng cỡ lớn. Hồi tháng 5/2013, một tàu du lịch bốc cháy ven sông Sài Gòn ở khu vực đường Ung Văn Khiêm Bình Thạnh cũ), làm hư hại phần lớn cabin. Một sự cố khác xảy ra tháng 1/2014, khi tàu cánh ngầm Vina Express chở 83 khách từ TP HCM đi Vũng Tàu bốc cháy ở khoang máy gần cầu Phú Mỹ, khiến toàn bộ khách nhảy xuống sông thoát thân. Sau sự cố, hệ thống tàu cánh ngầm tại TP HCM tạm dừng hoạt động để kiểm tra an toàn.

Khu vực xảy ra sự cố gần cầu Sài Gòn. Đồ họa: Tâm Thảo

Nhóm phóng viên