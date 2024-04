Lửa bùng lên dữ dội ở dãy nhà dân ven kênh Tàu Hủ, đường Phạm Thế Hiển, quận 8, cảnh sát đang tích cực chữa cháy, tối 1/4.

Khoảng 19h30, lửa bùng lên tại căn nhà gỗ nằm ven kênh Tàu Hủ, phường 2 (khu vực giữa cầu Chữ Y và Nguyễn Văn Cừ). Nhiều người dân cố gắng dùng bình chữa cháy dập lửa ban đầu, song bất thành. Ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội.

Cháy dãy nhà ven kênh ở TP HCM Nhiều căn nhà ven kênh Tàu Hủ cháy ngùn ngụt, cột khói bốc cao hàng chục mét. Video: Maika Elan

Hỏa hoạn lan sang 4-5 căn nhà gỗ, lợp mái tôn nằm sát nhau. Mỗi căn có diện tích 50-60 m2, bên trong có nhiều đồ nội thất, bàn ghế, quần áo. Lửa kèm cột khói cao bốc lên nghi ngút khiến cả khu dân cư hoảng loạn tháo chạy.

Bà Phương, sống cạnh hiện trường cho biết lúc phát hiện lửa bùng lên nhiều người sống tại các căn nhà đã vội chạy ra ngoài. "Cả khu phố náo loạn, tìm cách chữa cháy từ lúc khởi phát nhưng ngọn lửa bùng lên quá nhanh", bà nói.

Lửa bùng lên dữ dội ở dãy nhà ven kênh Tàu Hủ, quận 8, tối 1/4. Ảnh: Maika Elan

An, 21 tuổi, sinh viên trường Đại học Sài Gòn, kể lửa phát ra từ căn nhà làm đồ gỗ, nội thất bên cạnh. Lúc phát hiện, An đã dồn quần áo vào balo, ôm tivi tháo chạy ra ngoài. "Lửa bốc lên quá lớn, em đang đứng gần thứ gì chỉ kịp lấy thứ đó rồi tháo chạy", An nói.

Một cano được huy động đến hiện trường chữa cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ. Ảnh: Văn Điệp

Hàng chục cảnh sát PCCC quận 8 đang nỗ lực dập lực. Nhiều ghe dưới kênh cũng được huy động xịt nước hạn chế đám cháy lan rộng. Phòng cảnh sát PCCC TP HCM đang chi viện lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ.

Bà Vũ Yến Oanh, Chánh văn phòng UBND quận 8, cho biết chưa ghi nhận trường hợp thương vong. Đến gần 21h, hỏa hoạn được khống chế, lực lượng chức năng đang xịt nước làm nguội, điều tra nguyên nhân.

Trung tâm cấp cứu 115 huy động hai băng ca, xe cấp cứu cùng gần chục nhân viên y tế, bác sĩ túc trực ngoài hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đình Văn

Kênh Tàu Hủ dài khoảng 6 km, là ranh giới giữa quận 5, 6 ở phía bắc và quận 8 ở phía nam. Dọc tuyến kênh có hàng chục nghìn căn nhà cấp 4 lụp xụp, tạm bợ. Chính quyền TP HCM đã có kế hoạch di dời những căn nhà ven kênh này để chỉnh trang đô thị nhưng chưa triển khai được.

Vị trí xảy ra hoả hoạn. Đồ hoạ: Đỗ Nam

Đình Văn - Văn Điệp