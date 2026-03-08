Cháy dãy nhà ở TP HCM

Đám cháy bùng phát từ ngôi nhà gần cầu vượt Cây Gõ (quận 11 cũ), lan sang ba căn khác, khiến khu dân cư hoảng loạn, trưa 8/3.

Khoảng 12h, khói lửa phát ra từ nhà hai tầng rộng khoảng 50 m2, không có người bên trong, nằm ở hẻm rộng hơn một mét trên đường Thái Phiên, phường Minh Phụng. Nhà cháy nằm cách đường lớn khoảng 15 m, giữa khu dân cư đông đúc. Ít phút sau ngọn lửa bùng lên dữ dội lan sang các nhà bên cạnh.

Khói lửa bốc lên căn nhà nằm trong khu dân cư đông đúc. Ảnh: Minh Bằng

Chị Quyên, cách ngôi nhà phát cháy ba căn cho biết, ngọn lửa bùng lên rất nhanh, nhiều người cầm bình chữa cháy đến dập lửa nhưng không thành. "Thấy lửa cháy lan qua lầu một tôi lao vào nhà gom hết giấy tờ ở tầng trệt thoát ra ngoài", chị Quyên nói.

Một số hộ khác bị cháy lan cũng vội thu gom đồ đạc, dắt xe máy di tản ra xa.

Hiện trường 4 căn nhà bị cháy nhìn từ trên cao. Ảnh: Đình Văn

Sau khoảng 10 phút, lực lượng chức năng và nhiều xe chữa cháy cùng hơn 20 chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa kéo vòi rồng vào hẻm sâu hơn chục mét dập lửa. Chừng 30 phút, hỏa hoạn được khống chế.

Sự cố không gây thương vong, song thiêu rụi nhà hai tầng, làm mái tôn đổ sụp, nhiều đồ nội thất cháy thành than. Các nhà lân cận, mỗi căn chừng 30 m2, cháy lan phần gác, sức nóng làm mái tôn cong vênh, võng xuống, nhiều đồ đạc hư hỏng.

Xe máy hư hỏng sau cháy. Ảnh: Đình Văn

Đình Văn