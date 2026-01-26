Cháy dãy nhà ở chợ nội đô TP HCM

Khói lửa bùng lên bao trùm dãy nhà trong chợ Nhị Thiên Đường ở phường Bình Đông (quận 8 cũ), thiêu rụi 4 căn nhà cùng nhiều hàng hóa, sáng 26/1.

Hơn 1h, đám cháy bùng phát tại cửa hàng kinh doanh giày dép trên đường Hoàng Minh Đạo, nằm trong chợ Nhị Thiên Đường. Nhiều người dân tìm cách dập lửa nhưng không thành. Gặp vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang ba ngôi nhà bên cạnh cũng là cửa hàng bán giày dép, nón vải.

Hiện trường cháy. Ảnh: Minh Bằng

Bà Thanh Hằng, sống gần nhà cháy cho biết, đám cháy phát ra từ căn nhà bán giày dép đang đóng cửa sau đó bùng lên rất nhanh. Nhiều người trong các nhà bên cạnh đã hô hoán nhau chạy thoát ra ngoài. "Họ cố gắng kéo bớt hàng hóa ra ngoài nhưng không dịp do lửa lớn, cháy quá nhanh", bà Hằng nói.

Khu vực cháy ở nơi nhiều nhà dân. Ảnh: Đình Văn

14 xe chữa cháy cùng 84 cán bộ, chiến sĩ được huy động đến hiện trường sau khi hoả hoạn xảy ra chừng 5 phút. Lính cứu hỏa kéo vòi rồi dập lửa, chống cháy lan ra nhà lồng chợ. Hỏa hoạn được khống chế sau hơn một giờ.

Bốn căn nhà mỗi căn rộng khoảng 80 m2, cao 2-3 tầng bị cháy rụi. Sức nóng làm vỡ kính cửa sổ, cửa chính. Mái hiên trước các căn nhà đổ sập, trơ khung thép. Bên trong nhà có một số xe máy, đồ nội thất cũng bị lửa làm hư hỏng.

Các căn nhà bị lửa thiêu rụi phía trước. Ảnh: Đình Văn

Chợ Nhị Thiên Đường nằm gần cầu cùng tên – cây cầu lịch sử nối quận 5 với quận 8 (cũ). Hình thành từ sớm nên đây là điểm mua bán sầm uất của khu Nam TP HCM, đến nay vẫn giữ nét truyền thống với hàng trăm sạp hàng san sát. Trong chợ có một số dãy nhà vừa làm chỗ ở cũng là nơi kinh doanh.

Đình Văn