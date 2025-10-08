Cháy cửa hàng quần áo ở Nghệ An, một người tử vong

Nghệ AnRạng sáng 8/10, cửa hàng quần áo trên đường Lý Tự Trọng, phường Vinh Phú (TP Nghệ An), bốc cháy khiến một người đàn ông 22 tuổi tử vong.

Khoảng 0h17, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên từ cửa hàng số 104, khối Yên Toàn. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà một tầng rộng khoảng 100 m2, cột khói cao hàng chục mét.

Cháy cửa hàng quần áo, một người tử vong Hiện trường vụ cháy, rạng sáng 8/10. Video: Thùy Dung

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe cứu hỏa đến hiện trường. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế.

Lực lượng chức năng sau đó phát hiện thi thể chủ cửa hàng, 22 tuổi. Toàn bộ hàng hóa, vật dụng bên trong bị thiêu rụi.

Khu vực xảy ra cháy có nhiều cửa hàng kinh doanh quần áo, song ngọn lửa được khống chế kịp thời, không lan sang các nhà bên cạnh.

Đức Hùng