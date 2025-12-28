Cháy cửa hàng điện máy ở trung tâm Vĩnh Long

Cửa hàng điện máy rộng hàng trăm m2 ở trung tâm tỉnh Vĩnh Long bốc cháy trong đêm, khói lửa lan nhanh khiến người dân xung quanh hoảng loạn tháo chạy.

Rạng sáng 28/12, cửa hàng điện máy tại góc giao quốc lộ 53 và 57, phường Phước Hậu, gần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, bốc cháy dữ dội, khói lửa cuồn cuộn.

Đám cháy xảy ra giữa khu dân cư đông đúc, nhiều hộ dân phát hiện mùi nhựa khét, khói tràn vào nhà nên hốt hoảng đưa người thân ra ngoài, đồng thời hô hoán và báo cảnh sát.

Lực lượng chữa cháy khống chế và dập tắt khói lửa trong cửa hàng điện máy. Ảnh: Người dân cung cấp

Sau khoảng 10 phút, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Vĩnh Long điều động 3 xe cùng 19 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau hơn một giờ, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo công an phường Phước Hậu, thời điểm xảy ra cháy không có người trong cửa hàng. Camera ghi nhận khói lửa bốc lên và phát cảnh báo. Quản lý cửa hàng đã đến mở cửa, phối hợp lực lượng chuyên nghiệp dập lửa.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng khám nghiệm, thống kê.

An Bình