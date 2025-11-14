Phần ban công cơi nới của căn hộ tầng 5 nhà tập thể cũ Trung Tự, phường Kim Liên, bốc cháy sáng 14/11, không gây thiệt hại về người.

Khoảng 10h, lửa bốc lên từ phần ban công cơi nới, được rào kín bằng khung sắt, quây tôn (còn gọi là "chuồng cọp") của một hộ dân sống trên tầng 5 nhà A2 tập thể Trung Tự.

Chỉ sau ít phút, lửa đã bao trùm "chuồng cọp" hướng ra phố Phạm Ngọc Thạch, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Người dân sống trong khu tập thể chủ động di tản xuống dưới đường.

Cháy 'chuồng cọp' ở khu tập thể cũ Hà Nội Lửa bốc lên từ "chuồng cọp" tại khu tập thể Trung Tự. Video: Minh Vivigo

Gần 10 phút kể từ khi lửa bùng lên, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 điều hai xe cứu hỏa tới hiện trường. Từ dưới lòng đường, cảnh sát dùng súng phun nước trên nóc xe từ khoảng cách 20 m. Nhóm khác dẫn vòi nước theo cầu thang bộ tiếp cận căn hộ.

Đám cháy được dập tắt sau khoảng 15 phút, không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều đồ đạc trong căn hộ đã bị hư hỏng.

Khu tập thể Trung Tự gồm nhiều tòa nhà, thiết kế 4-5 tầng xen kẽ những khối nhà 2-3 tầng, được xây dựng từ những năm 1970-1980 nên đều xuống cấp. Chính quyền dự kiến tái thiết khu tập thể bằng hai tòa nhà 25 và 45 tầng.

Khoảng 8h cùng ngày, một vụ cháy khác xảy ra tại nhà số 12 nằm sâu trong ngõ 13/94/54 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai cũ. Do ngõ sâu, cứu hỏa phải sử dụng nước từ một cơ sở sản xuất gần đó để dập lửa. Thời điểm cháy, trong nhà có một cụ ông, may mắn thoát ra ngoài.

