Chạy chữa IVF mãi mới có được con nhưng bé lại bị dị tật

Tôi và vợ quen nhau từ thời sinh viên. Vợ nhỏ hơn tôi một tuổi. Hai đứa khác đạo nên gia đình hai bên ban đầu không mấy ủng hộ. Những năm tháng đó thật sự không dễ dàng. Nhưng vì thương nhau, chúng tôi cùng nắm tay vượt qua hết sóng gió này đến thử thách khác. Sau 12 năm yêu nhau, đến tháng 8/2023, cuối cùng hai gia đình cũng chấp nhận, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Cứ tưởng rằng sau hơn mười năm chờ đợi, cuối cùng cũng đến lúc hai đứa được nếm trái ngọt của tình yêu. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Thời gian cứ trôi qua mà vợ chồng tôi vẫn chưa có tin vui. Ai chỉ thuốc gì, chúng tôi cũng thử, từ thuốc Bắc đến thuốc Tây. Hy vọng rồi lại thất vọng.

Đến đầu năm 2025, hai vợ chồng quyết định vào Sài Gòn thăm khám. Kết quả xét nghiệm khiến tôi chết lặng: tinh trùng của tôi yếu, khả năng có con rất thấp. Hai vợ chồng buồn lắm nhưng chúng tôi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt nhau. Sau nhiều suy nghĩ, chúng tôi quyết định làm IVF, chỉ mong có cơ hội được nghe tiếng con gọi một lần trong đời. Rồi điều kỳ diệu cũng đến. Tháng bảy năm đó, lần đầu tiên chúng tôi được nghe nhịp tim của con. Khoảnh khắc ấy, cả hai vợ chồng gần như vỡ òa. Bao nhiêu năm chờ đợi, hy vọng, nước mắt... dường như đều được đền đáp. Chúng tôi quyết định về quê để tiếp tục theo dõi thai kỳ.

Sau 38 tuần 4 ngày, vào dịp cuối năm, khi Tết đang đến gần, con trai tôi chào đời. Khi nhìn thấy hình hài nhỏ bé của con - máu mủ của mình - trái tim của một người cha như tôi thật sự vỡ òa. Đó là cảm giác hạnh phúc mà có lẽ cả đời này tôi không thể quên. Sau khi xuất viện, con được khám sàng lọc sơ sinh và mọi thứ đều ổn. Chúng tôi bế thiên thần nhỏ về nhà, bắt đầu tận hưởng hạnh phúc của một gia đình nhỏ mà bấy lâu nay luôn mong ước. Nhưng rồi cuộc sống lại thử thách chúng tôi lần nữa. Con bú rất khó. Tết thì sắp đến, vợ tôi vẫn còn đang ở cữ. Tôi bế con đi bệnh viện kiểm tra lại. Và lần này, bác sĩ thông báo: con bị hở hàm ếch vòm họng. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự chết lặng. Tôi chưa bao giờ nghĩ con mình lại mắc một dị tật như vậy. Suốt thai kỳ, vợ chồng tôi đã siêu âm và xét nghiệm rất nhiều lần nhưng không phát hiện ra.

Tôi tự trách bản thân rất nhiều. Không biết có phải do mình không tốt, do mình vô tâm hay do số phận quá nghiệt ngã mà con lại phải chịu thiệt thòi như vậy. Nhìn con, hai vợ chồng không cầm được nước mắt. Dù chúng tôi đã cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho con nhưng con vẫn phải mang dị tật khi vừa chào đời. Ngay tối hôm đó, tôi lập tức bắt xe vào Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương để khám cho con. May mắn thay, bác sĩ nói trường hợp của con không quá nghiêm trọng, chỉ cần chờ con đủ tuổi để phẫu thuật, khả năng hồi phục rất cao. Nghe những lời đó, lòng tôi như trút được một phần gánh nặng. Dù vậy, trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều nỗi lo cho tương lai của con. Nhưng rồi tôi nhận ra một điều: Con vẫn là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã ban cho vợ chồng tôi.

Bây giờ, điều duy nhất tôi muốn làm là mạnh mẽ hơn để chăm sóc con thật tốt. Mỗi ngày đi làm về, dù mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười bé nhỏ của con, mọi muộn phiền trong tôi đều tan biến. Con đến với thế giới này có thể không hoàn hảo, nhưng với tôi và vợ, con vẫn là thiên thần đẹp nhất. Hãy yêu thương con cái của mình thật nhiều, bởi vì với một số người, được làm cha mẹ đã là cả một hành trình đầy nước mắt và hy vọng.

Thành Trung