Cháy chợ ở Đồng Tháp, nhiều ki-ốt bị thiêu rụi

Lửa bùng lên cùng nhiều tiếng nổ tại khu vực bán quần áo của chợ Bình Hàng Tây, sau đó lan rộng sang các quầy xung quanh, sáng 12/10.

Khoảng 1h30, người dân phát hiện lửa bốc cao ở khu vực giữa chợ Bình Hàng Tây (xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh cũ) đã hô hoán để nhiều người dập lửa.

Chị Kiều Hương, một tiểu thương trong chợ, cho biết ban đầu người dân nghe tiếng nổ sau đó thấy lửa bùng lên rất mạnh. Một số người dùng bình chữa cháy dập lửa, song chỉ ngăn cháy lan sang dãy đối diện.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Người dân cung cấp

Lực lượng cứu hỏa huy động hàng chục cảnh sát cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường. Khoảng 2 giờ sau ngọn lửa được cảnh sát khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi 8 ki-ốt cùng toàn bộ hàng hoá, quần áo bên trong.

Chợ ở Đồng Tháp cháy nhiều ki-ốt bị thiêu rụi Hiện trường vụ cháy chợ Bình Hàng Tây. Video: Kiều Hương

Khu vực cháy nằm trong nhà lồng, một trong những phân khu của chợ. Hiện công an điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy.

Chợ Bình Hàng Tây nằm ven quốc lộ 30, rộng khoảng 40.000 m2 với hàng trăm cửa hàng buôn bán.

Ngọc Tài