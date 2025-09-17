Chạy chân trần trên lego để lập kỷ lục Guinness

New Zealand3 năm trước, Gabrielle Wall từng lo sợ mình sẽ không còn sống được bao lâu và cô quyết tâm hoàn thành mục tiêu lập kỷ lục thế giới bằng cách chạy chân trần trên lego.

Năm 2022, Gabrielle Wall, chuyên gia tư vấn giáo dục tại Christchurch, New Zealand, bị chảy máu mũi, tai và miệng. Các bác sĩ thông báo Wall có thể bị ung thư máu, khiến cô bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời mình sâu sắc hơn.

Cuối cùng, Wall được chẩn đoán mắc chứng giảm tiểu cầu miễn dịch, một hội chứng rối loạn máu thông thường, không gây tử vong. Tuy nhiên, cô quyết định không thể chờ thêm nữa để hoàn thành danh sách những việc muốn làm trước khi qua đời.

Danh sách của Wall liệt kê những thử thách như xoay rubik, leo đỉnh Kilimanjaro ở châu Phi, đến thăm Nam Cực. Nổi bật hơn cả là mục tiêu lập kỷ lục thế giới. Quyết tâm của Wall khiến hai con 11 và 13 tuổi thích thú. Hai đứa trẻ đều thích lắp lego.

Bà mẹ chạy chân trần trên lego lập kỷ lục Guinness Wall lập kỷ lục chạy chân trần trên lego nhanh nhất thế giới. Video: Guinness

Nhận thấy nhiều người đã thử lập kỷ lục thế giới về quãng đường đi bộ bằng chân trần trên lego xa nhất, nhưng chưa ai lập kỷ lục về tốc độ, Wall quyết định đây có thể là mục tiêu của mình.

Tháng 8/2024, cô bắt đầu mượn lego từ một tổ chức từ thiện, đổ đầy vào hồ bơm hơi trẻ em trong gara và tập đứng trên đó. Cô còn tập chạy ngắt quãng, tiếp đất bằng ngón chân thay vì gót chân, để bàn chân không chịu quá nhiều áp lực nếu chạy trên lego.

Kể từ tháng 11/2024, Wall đi chân trần ở hầu như khắp nơi. Cô thường bắt gặp những ánh nhìn ngạc nhiên, một số hỏi tại sao cô đi chân trần. "Để tập luyện", Wall, 44 tuổi, đáp.

Sau hàng tháng tập, hồi tháng 1, cô cùng hàng chục người thân, bạn bè lập đường chạy dài 100 m với 300 kg lego ở khu điền kinh Christchurch.

Gabrielle Wall cùng hai con. Ảnh: WP

Wall hoàn thành cuộc chạy trong 24,75 giây, rời đường chạy với một vết rách ở ngón cái, một vài miếng vẫn còn găm ở lòng bàn chân.

Ngày 4/9, Sách Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận Wall là người chạy nước rút 100 m bằng chân trần trên lego nhanh nhất thế giới.

Wall thở phào khi cuối cùng cũng được đi giày, xỏ dép. "Cảm giác đi giày sau nhiều tuần như một phần thưởng vậy", cô nói.

Wall hiện chuyển sang mục tiêu mới trong danh sách việc cần làm là múa lụa trên không. Trong khi đó, con trai cô nói sẽ quyết tâm phá kỷ lục của mẹ khi lớn lên.

Bạn bè, người thân của Wall giúp cô lập đường chạy lego dài 100 m. Ảnh: WP

Đức Trung (Theo Washington Post)