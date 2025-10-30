Cháy căn hộ tầng 4 chung cư ở Hà Nội

Căn hộ tầng 4 chung cư số 15B Đông Quan, phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy cũ) bốc cháy, hai người được lính cứu hỏa hướng dẫn thoát nạn an toàn.

Khoảng 18h45 ngày 30/10, lửa bốc lên từ phòng ngủ căn hộ ở tòa chung cư 12 tầng trên phố Đông Quan. Vợ chồng gia chủ đi vắng, nhà có hai người, trong đó có cụ bà sức khỏe yếu.

Khi chuông báo cháy kích hoạt, nhiều cư dân ở các tầng cao chủ động di tản xuống mặt đất, đồng thời liên hệ cho cứu hỏa. Khoảng 10 phút sau khi cháy, Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11 và 2 điều 4 xe cứu hỏa cùng 30 chiến sĩ đến hiện trường.

Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo dùng bình thở chuyên dụng vào trong nhà, tìm kiếm người bị nạn. Phát hiện hai nạn nhân đang hoảng loạn, một chiến đã cõng cụ già xuống đất an toàn.

Cụ bà được cõng khỏi đám cháy tối 30/10. Ảnh: Anh Tuấn

Các chiến sĩ khác sử dụng hệ thống họng nước chữa cháy của tòa nhà để khống chế lửa, ngăn không cho lan sang các căn hộ liền kề và tổ chức thoát khói. Đến khoảng 19h10, hỏa hoạn được dập tắt.

Tại hiện trường, nhiều đồ đạc trong phòng ngủ bị thiêu rụi, tường bong tróc, ám khói. Nguyên nhân cháy đang được làm rõ.

Chung cư 15B Đông Quan hoạt động từ năm 2015, cao 12 tầng, trong đó tầng 1 để xe và phòng bảo vệ, tầng 2 là tầng thương mại, tầng 3-12 là nhà chung cư với 8 căn mỗi tầng, diện tích 47-91 m2/căn.

Việt An