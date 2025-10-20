Cháy căn hộ tầng 27 chung cư ở TP HCM

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt tại chung cư Rivergate Residence ở phường Khánh Hội quận 4 cũ, hàng trăm cư dân vội di tản, chiều 20/10.

*Tiếp tục cập nhật

Cháy chung cư quận 4 Khói lửa bốc lên ngùn ngụt trong căn hộ tầng cao nhất tòa nhà. Video: Thanh Tùng

Khoảng 16h30, đám cháy bùng lên từ tầng 27 của block A chung cư Rivergate Residence nằm trên đường Bến Vân Đồn. Lúc sau, khói lửa từ trong căn hộ bốc lên nghi ngút ra bên ngoài cửa sổ, ban công. Chuông báo cháy vang lên, hàng trăm hộ dân sau đó đã di tản theo hành lang ra lối thoát cầu thang bộ để xuống đất.

Block A của chung cư này có khoảng 200 căn hộ với hơn 400 người sinh sống. Đại diện Ban quản trị chung cư cho biết, đám cháy được khống chế sau khoảng 10 phút. Đơn vị đang tích cực điều tiết cư dân di tản xuống dưới và rà soát các căn hộ để đảm bảo an toàn.

Cháy lớn ở tầng trên cùng chung cư, chiều 20/10. Ảnh: Thanh Tùng

Rivergate Residence là dự án căn hộ cao cấp, tọa lạc tại 151-155 Bến Vân Đồn, quận 4 cũ với tổng diện tích hơn 7.000 m2. Dự án bao gồm 2 tòa tháp cao 27 và 33 tầng, cung cấp các sản phẩm đa dạng như căn hộ để ở, căn hộ Officetel và shophouse.

Nhiều xe cứu hỏa tập trung phía dưới chung cư ứng cứu. Ảnh: Thanh Tùng

Nhóm phóng viên